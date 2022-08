Det fremgår av en melding onsdag.

Med dagens naturgass- og karbonpriser er CF Fertilizers UKs ammoniakkproduksjon ikke økonomisk, med marginale kostnader over 2.000 pund pr. tonn og globale ammoniakkpriser på omtrent halvparten av dette nivået. Den nåværende kostnaden for NBP-naturgass er mer enn dobbelt så høy som den var for ett år siden, påpeker selskapet, som legger til at NBP-terminen indikerer at prisen vil fortsette å stige i månedene fremover.

(TDN Direkt)