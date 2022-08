EBITDA-fall for Zaptec

Zaptec fikk en justert ebitda på 7,7 millioner kroner i andre kvartal 2022, sammenlignet med 11,7 millioner samme periode året før.

Det fremgår av selskapets kvartalsrapport torsdag.

Ebitda-marginen ble 5,1 prosent i kvartalet (12,8), av en omsetning på 151,5 millioner kroner (92,1).

I kvartalsrapporten skriver selskapet at forutsetningene for komponentinnkjøp, samt logistikk er utfordrende både for Zaptec og deres konkurrenter.

Til tross for dette, skriver Zaptec at situasjonen er under kontroll med komponenter på lager og produksjonsvekst ved Westcontrol.

«I tillegg til dette, er fremtidig produksjonskapasitet rettet mot å følge Zaptecs målrettede inntektsvekst på minimum 70 prosent sikret og på rett spor med produksjonspartner Sanmina Corp», skriver selskapet.

Langsiktig ebitda-margin fastholdes i området 15-20 prosent.

TDN Direkt