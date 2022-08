Høyeste omsetning, resultat og ordrereserve noen sinne for Vow

Total omsetning for Vow doblet seg fra 201 millioner kroner i andre kvartal i fjor til 400 millioner kroner i år, kommer det frem fra selskapets kvartalsrapport.

EBITDA for første halvår endte på 53,3 millioner kroner med en margin på 13,3 prosent, en økning fra 20 millioner kroner første halvår 2021.

(Mill. kr) H1/22 H2/21 Omsetning 399,9 201,4 EBITDA 53,3 20,3 EBITDA-margin 13,3% 10,1%



Den totale ordrereserven økte med 32 prosent fra året før til 1,4 milliarder kroner. Selskapet skriver at de har inntekter langt inn i 2025/26.

– Vi er veldig fornøyde med å se at cruiseindustrien er tilbake, og glade for at mange av våre langsiktige kunder nå har de fleste skipene deres tilbake på havet. For Vow betyr dette økt etterspørsel etter operasjonell assistanse og forbruksmateriell, sier adm. direktør Henrik Badin.

– Samtidig vil cruiseoperatørene fortsette sine nybyggings- og ettermonteringsprogrammer. Vi jobber tett med dem for å utvikle og levere enda mer klimavennlige og renere løsninger enn vi har gjort før, legger han til.

Vow melder også om sterk vekst i den landbaserte delen av selskapet, med en omsetning på 184 millioner kroner og en EBITDA på 25 millioner kroner for første halvår 2022.

