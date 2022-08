Krig er god butikk for verdens våpenprodusenter

Drøyt 20 av de største produsentene er europeiske, og også britiske BAE Systems, franske Thales, italienske Leonardo og tyske Dynamit Nobel har gode tider.

Børsverdien har steget på samtlige, Thales med hele 40 prosent siden krigen startet og BAE Systems og Leonardo med godt over 30 prosent.

Aksjene i Saab Bofors Dynamics , som produserer panservernrakettene NLAW, har steget med over 60 prosent det siste halve året, mens børsverdien til Kongsberg Gruppen i Norge har økt med over 20 prosent.

Ruster opp

Verdens land brukte i fjor over 19.000 milliarder kroner på våpen og forsvar, mer enn noen gang tidligere, ifølge det svenske fredsforskningsinstituttet Sipri.

Etter Russlands invasjon av Ukraina har pengebruken økt ytterligere, ikke bare som direkte følge av president Volodymyr Zelenskyjs stadige bønn om mer våpen og militært materiell, men også fordi Nato-land ruster opp for å møte det de ser på som en økt trussel fra Russland og president Vladimir Putin.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har lenge manet medlemslandene til å holde løftet fra 2014 om å bruke 2 prosent av BNP på forsvaret, og den russiske invasjonen har vært en vekker for land som hittil har vært motvillige.

15 europeiske land har ifølge International Institute for Strategic Studies (IISS) varslet økte forsvarsbudsjetter, og Tyskland alene skal ruste opp for 1.000 milliarder kroner de kommende årene.

Den tyske stridsvognprodusenten Rheinmetall er blant dem som gleder seg og som nå regner med en vekst i omsetningen på 25 prosent.

Dårlig reklame

Amerikansk og europeisk våpenindustri er ikke alene om å tjene godt på krig, det gjør også våpenindustrien i Kina. Sju av verdens største våpenprodusenter er i dag kinesiske, og de erobrer en stadig større del av verdensmarkedet. Dette skjer rett nok i liten grad på bekostning av amerikanske og europeiske produsenter, men rammer derimot Russland.

Russiske våpen og våpensystemer er kjent for å være billigere og enklere å vedlikeholde enn vestlige, noe som har vært to viktige salgsargumenter. Krigen i Ukraina har imidlertid vært dårlig reklame.

Bilder av drepte russiske soldater, utbrente stridsvogner, ødelagte artillerikanoner og nedskutte fly og helikoptre har gått verden rundt. Det samme har rapporter om russisk motgang på bakken.

Geopolitisk jordskjelv

Seks av ti såkalte presisjonsraketter avfyrt av russiske styrker, bommer ifølge noen amerikanske eksperter på målet.

– De russiske våpensystemene har sett bra ut på militærparader i Moskva, men er mindre imponerende på slagmarken, konstaterte militæranalytikeren Frank Ledwidge ved University of Portsmouth nylig.

Land som India og Egypt har vært storkunder for russisk våpenindustri, men dette kan det nå bli slutt på. Russiske våpenprodusenter som Almaz-Antey sliter også som følge av vestlige sanksjoner og må i likhet med øvrige våpenprodusenter i Russland prioritere å forsyne styrkene i Ukraina.

– Putin forventet neppe at forsøket på å ta Ukraina skulle få slike følger for det internasjonale våpenmarkedet, eller føre til nedgang for russisk våpenindustri. Det er bare nok en måte krigen hans forårsaker et geopolitisk jordskjelv på, konstaterer professor Terrence Guay ved Penn State University i USA.

NTB