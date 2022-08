Kongsberg Automotive i samarbeid om selvkjørende biler

Kongsberg Automotive har signert en intensjonsavtale med det svenske selskapet Chassis Autonomy SBA og dets britiske datterselskap Chassis Autonomy Ltd. for et potensielt langsiktig kommersielt samarbeid for utvikling, produksjon og salg av produkter for autonome kjøretøy, går det frem av en børsmelding torsdag.

Intensjonsavtalen signert mellom Kongsberg Automotive og Chassis Autonomy tilbyr en ramme for detaljerte diskusjoner om samarbeid og en støttestruktur mellom partene.

De fremtidige juridisk bindende avtalen(e) vil legge frem en samarbeidsstruktur og kan innebære at Kongsberg Automotive tar en eierandel i Chassis Autonomy, heter det fra selskapet.

