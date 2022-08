Vil ha ekstra utbytte i Norsk Hydro

Styret i Norsk Hydro har besluttet å foreslå for generalforsamlingen et tilleggsutbytte på 1,45 kroner pr. aksje, på grunnlag av selskapets årsregnskap for regnskapsåret 2021. Det fremgår av en melding fredag.

Selskapets aksjer vil handles eksklusive rett til utbytte fra og med 21. september 2022.

Norsk Hydro vil holde en ekstraordinær generalforsamling tirsdag 20 september 2022. I tillegg til forslaget om et tilleggsutbytte vil styret også foreslå at det gis fullmakt for kjøp av inntil 4,83 prosent av aksjekapitalen i selskapet, tilsvarende inntil om lag 2 milliarder kroner. Fullmakten skal gjelde tolv måneder fra generalforsamlingens godkjennelse.

«Formålet med fullmakten er å gi styret mulighet til å optimalisere Norsk Hydro ASAs kapitalstruktur gjennom tilbakekjøp og påfølgende sletting av egne aksjer», opplyses det.

