FRA RÅDHUS TIL TINGHUS: Geir Lippestad vendte tilbake til jusen for vel ett år siden, og har brukt tiden på å synliggjøre hvem advokatfirmaet hans er til for. Nå går han jevnlig i retten og kjemper saker for ideelle og frivillige organisasjoner og foreninger. Foto: Iván Kverme