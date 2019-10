Vil omsette for 100 millioner på Romerike

LILLESTRØM: Akkurat som Wikborg Rein nå høster resultater av en ny strategi som ble meislet ut for tre år siden, har forretningsadvokatfirmaet Økland & Co på Lillestrøm peilet ut en ny retning for fremtiden.

Den ble iverksatt i 2018, da tre partnere brøt ut og stiftet sitt eget advokatfirma, De drev mest med barne- og familierett, mens man hos Økland & Co heller ønsket å rendyrke satsingen mot næringslivet.

– Vi mistet selvsagt litt inntekter da tre partnere forsvant, men utover høsten i fjor kom nye partnere og ansatte inn, og vi hadde en sterk vekst ut året, sier nytilsatt managing partner, Audun Ludvig Bollerud.

Attraktive

De tre nye partnerne som kom er skatteadvokat Johannes Andersen fra SANDS, Thomas Smedal fra Ræder og Bollerud selv, som også var partner i Ræder. Begge de to jobber med entreprise.

I fjor økte omsetningen i Økland & Co med bare med 1,1 prosent. Det er ikke så mye å rope hurra for når snittveksten blant Norges 100 største advokatfirmaer var 10 prosent.

Men går man litt dypere ned i tallmaterien, ser man hva Økland & Co er i ferd med å oppnå med sin nye kurs.

Har solgt mer enn i hele fjor

Etter åtte måneders drift, ligger de langt foran skjema sammenlignet med fjoråret.

– Så langt i år har vi omsatt for godt over 50 millioner kroner. Det er mer enn 19 millioner kroner mer enn på samme tid i fjor, sier Bollerud.

I fjor omsatte Økland & Co for 53 millioner. I år ser de ut til å ende på 80 millioner.

– Vi har en målsetning om å runde 100 millioner kroner neste år, sier Bollerud.

En annen endring man kan lese ut av regnskapene, er omsetning fordelt på de ansatte og partnere.

Flere ansatte per partner

For noen år tilbake så var det omtrent en ansatt advokat eller fullmektig under hver partner. Sånn er det ikke lenger.

Forholdstallet er mer 2,5 ansatte for hver partner. Det betyr også at inntektene til partnerne øker.

– Slik det ligger an nå, så vil våre partnere få en høyere inntekt enn hva de selv fakturerer. Det har ikke skjedd før.

Skjæringspunktet ligger på 3,5 millioner kroner for partnerne.

Med økte inntekter, merker Økland & Co at de også blir mer attraktive, ikke bare for nye kunder, men også potensielle medarbeidere. Kontorene ligger bare 15 minutter unna Oslo sentrum med tog, og de har avdelingskontorer spredt rundt på Romerike, samt et kontor i Oslo-gryta.

Entreprenørparkering

Og det er nettopp beliggenheten som bidrar til veksten.

Det pågår en enorm byggeaktivitet i kommunene rundt Oslo lufthavn. Det oppføres næringsbygg og boliger, og mange av klientene er entreprenører og byggherrer som kommer med bil.

Like utenfor advokatkontoret er det mange billige parkeringsplasser hvor man kan stå i flere timer om gangen.

– Det høres kanskje ikke ut som et salgsargument for valg av advokat, men håndverkerne som skal besøke advokaten sin, setter faktisk pris på det. De har ofte store biler og orker ikke kjøre inn i Oslo sentrum for å dra på møter, sier Bollerud.

Satser utenlands

For å nå målsetningen om 100 millioner i 2020, trenger de flere klienter. Og de er de i ferd med å finne utenfor Norges grenser.

– Vi ser at inntektene fra utenlandske klienter, som først og frem driver innen eiendom i Norge, øker, sier Bollerud.

Om ikke lenge reiser to advokater til Paris for å delta på en samling hvor internasjonale advokater møter hverandre gjennom et nettverk.

– Målet er å synliggjøre oss for dem, slik at om de trenger en advokat i Norge, så velger de oss, sier Bollerud.