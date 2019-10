Schjødt vil bli størst i Norden- fusjonerer med advokatfirma i Stockholm

Det er ifølge Dagens Næringsliv første gang et av de store firmaene i Skandinavia får en tydelig posisjon i begge landene. Fusjonen, som ble vedtatt på et eiermøte i Oslo tirsdag kveld, gjør at Schjødt seiler opp blant de aller største aktørene i Norden.

Begge kontorene skal i fremtiden profileres som Schjødt.

I Norge har Schjødt de siste årene vært blant de tre største firmaene, mens Hamilton er inne på listen over de 15 største firmaene blant forretningsadvokater i Sverige i fjor. Hamilton har 65 advokater i Stockholm, sammenlignet med rundt 180 advokater i Schjødt.

Schjødt hadde i fjor en omsetning på 878 millioner kroner. Med Hamilton øker omsetningen med vel 200 millioner kroner, skriver DN.

(©NTB)