Gartnerhallen krever 35 millioner i erstatning fra KPMG

Gartnerhallen mener at KPMG har brutt god revisjonsskikk, og derfor er erstatningsansvarlig overfor Gartnerhallen for milliontapet selskapet ble påført i forbindelse med et større underslag i 2017, melder Nettavisen.

En bonde og en tidligere regnskapssjef i Gartnerhallen ble i fjor dømt til flere års fengsel for underslag av totalt 49 millioner kroner. Underslaget ble begått i tidsrommet fra 2007 til 2017, da KPMG var revisor. Gartnerhallen mener at revisorselskapet skulle ha oppdaget det årelange underslaget, som ikke ble avslørt før det kom inn et tips.

Gartnerhallen har allerede fått inn 15 millioner kroner fra konkursboet til den dømte bonden, og krever derfor restbeløpet fra KPMG.

KPMG har tidligere bestridt at de har handlet i strid med god revisjonsskikk og mener at det er styret i Gartnerhallen som er ansvarlig ettersom det er styret som har ansvar for internkontroll og ikke revisor.

