Røkke-saken: Iversen kalte advokaten sin for korrupt

Holden vitnet tirsdag i saken mot 62-åringen. Der fortalte han blant annet om sin kontakt med Iversen våren 2017 i forbindelse med VGs nyhetsreportasjer om Iversen og Kjell Inge Røkke.

– Jeg opplevde fra første stund etter at denne artikkelen kom på trykk, at han var mektig irritert. Han var på mitt kontor noen ganger, og han bruste ut. Han var frustrert over det som kom fram i VG, sa Holden i retten.

Tidligere i retten er det kommet fram at tiltalte Jan Erik Iversen mener Kjell Inge Røkke burde klart å stoppe publiseringen av dokumentaren «Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene» i VG sommeren 2017, skriver VG.

Holden var Iversens advokat, mens John Christian Elden var Kjell Inge Røkkes advokat. De jobber begge i Advokatfirmaet Elden, og Holden sa at Iversen kalte ham korrupt da han ikke ville legge press på Røkke.

Holden begrunnet det med en såkalt klientkollisjon når to klienter sogner til samme firma.

– Vi har regler for det, og det forklarte jeg ham. Jannick var ikke særlig begeistret for det svaret, sa han.

Iversen er tiltalt for å ha forsøkt å presse Røkke til å betale et tosifret millionbeløp. Han er videre tiltalt for å ha truet med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om finansmannen. Forholdene skal ha skjedd mellom november 2017 og januar 2018. Rettssaken mot Iversen startet tirsdag.

