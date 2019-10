Advokatforeningen mener Tolletaten ikke trenger pepperspray

Advokatforeningen vender tommelen ned for Finansdepartementets forslag om å utstyre tolltjenestemenn med pepperspray.

«Det er et viktig prinsipp at kun de to instanser som ivaretar Statens maktmonopol; Forsvaret og Politiet – skal ha tilgang til og i ytterste konsekvens benytte seg av våpen i den operative tjenesten, dersom dette er rettslig og faktisk forankret i den konkrete situasjonen», skriver foreningens leder Jens Johan Hjort og generalsekretær Merete Smith i sitt høringssvar.

Aldri bruk for spray

Advokatforeningen mener at Finansdepartementet ikke «på noe vis gir en overbevisende begrunnelse for at det er nødvendig å utstyre tolltjenestemenn med pepperspray, som er et våpen med stort farepotensial».

Maktmonopol: Advokatforeningen mener at kun Politiet og Forsvaret skal ha adgang til å bruke pepperspray og andre våpen. Foto: NTB Scanpix

Ifølge foreningen har Tolletaten i to år hatt lovlig tilgang til pepperspray, uten å måtte bruke dette en eneste gang.

Advokatforeningen tillater seg også en skarp refs av Finansdepartementet:

«Heller ikke i den perioden pepperspray har vært båret ulovlig og uten hjemmel, har slike våpen vært benyttet».