Trygdeskandalen: Nav tapte dagpengesak i retten i 2013

Den 30 år gamle kvinnen møtte i Oslo tingrett desember 2013, tiltalt for grovt bedrageri mot Nav, skriver Stavanger Aftenblad.

Hun mottok fra mai 2010 til august 2011 dagpenger som arbeidsledig, men unnlot å opplyse Nav om at hun oppholdt seg i Sverige.

Nav og påtalemyndigheten mente at hun hadde urettmessig fått 274.647 kroner i dagpenger. Aktor ba om fem måneders fengsel. Retten viste imidlertid til dommen fra Efta-domstolen, som i mars det året kom med en uttalelse til Borgarting lagmannsrett, der EØS-reglene gis forrang over folketrygdloven.

Dermed ble kvinnen frifunnet. Påtalemyndigheten anket ikke frifinnelsen.

Så langt er det kjent at minst 48 personer er uskyldig dømt for trygdesvindel fordi de oppholdt seg i et annet EØS-land mens de mottok sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger, noe de altså etter reglene har rett til.

