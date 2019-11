PARETOS DISIPLER: Advokat Magnus Hellesylt (f.v.), advokatfullmektig Alexander Hanssen, juridisk direktør Ole Wetlesen Borge i Pareto, advokat Magnus Nordøy Snellingen og Andreas Runde jobber for at meglerhuset skal unngå erstatningskravet på et tresifret millionbeløp. Foto: Eivind Yggeseth