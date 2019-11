Les advokat Per Danielsens fulle kommentar til dommen

Dommen vil bli anket.

Kim må føle seg direkte beklemt av denne dommen. Han fremstilte seg overfor oss som vellykket forretningsmann som omsatte internasjonalt for 350 mill. per år med resultat på 40 mill. I denne dommen er han derimot betraktet som vanlig forbruker. Det må være feil.

Blir dette stående, kan næringsdrivende begynne kreve tilbake regninger de har betalt i næringsforhold. Vi ville aldri tatt på oss oppdrag på så dårlige betingelser. Dommen er et anslag mot avtalefrihet og fritt næringsliv. Den kan ikke bli fremtidens advokatvilkår.

Her gjelder saken plutselig viktige prinsipper, ikke bare vanlig inkasso. Derfor bør den ankes.

Blir dommen stående, betyr det at det ikke lenger er avtalefrihet om godtgjøringen når man hjelper klienter som har tvister i rettsapparatet.

Det betyr at alle advokater i realiteten er blitt statlige tjenestemenn som til enhver tid kan sensureres av en statlig ansatt dommer.

Blir dette rettspraksis, er det ikke noe igjen av at advokatvirke skal være et liberalt yrke hvor de alminnelige mekanismer for prisfastsettelse skal gjelde. De er i tilfelle fjernet.

De dyktige og de som står på og yter ekstra innsats skal nå tvinges til å få like dårlig betalt som de dårligste. Moralen blir da – til skade for klientene – at alle vil jobbe minst mulig fordi man ikke får betalt hvis man yter ekstra innsats. Det er tragisk. Sånn må det ikke bli, men ifølge tingretten er det visst blitt sånn allerede. Det må være feil.

Et godt råd for advokater fremover vil i tilfelle nå være å holde seg unna domstolene. Der er det blitt statlig regulering av alle advokaters priser. Det hemmer konkurranse og er ikke bra, ihvertfall ikke for klienter som virkelig trenger hjelp.