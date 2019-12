KRANGLER I TINGRETTEN: Pareto mener det ikke er meglerhuset som må betale for at Severstal kjøpte Crew-aksjer under en prisgarantiperiode våren 2010. Fra venstre: advokatfullmektig Alexander Hanssen i Wiersholm, juridisk direktør Ole Wetlesen Borge i Pareto Securities og advokat Magnus Snellingen i Wiersholm. Foto: Eivind Yggeseth