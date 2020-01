SIGNERTE: For å unngå konkurs i Aker Brygge Trading, skyndte selskapets største eier Morten Bjarne Olsen seg til Oslo tinghus for å stille 1,5 millioner kroner i garanti ved å signere et personlig gjeldsbrev og et dokument som sikret kreditorene pant i huset hans. Foto: OLIVER ORSKAUG