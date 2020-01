Pareto ble saksøkt av kunder - tapte i retten

De syv kundene gikk til søksmål mot Pareto Securities fordi de mener meglerhuset ikke overholdt en prisgarantiavtale som ble inngått i forbindelse med salg av Crew Gold-aksjer i 2010.

Nå gir Oslo tingrett dem medhold i dette, ifølge dom avsagt mandag.

Til sammen må Pareto betale 86,1 millioner kroner til saksøkerne, pluss nær tre millioner kroner i saksomkostninger.

«Dommen er omfattende. Vi vil vurdere dommen og videre oppfølgning sammen med våre advokater. Vi har ikke ytterligere kommentarer til saken nå», skriver juridisk direktør Ole W. Borge i Pareto i en e-post til Finansavisen.

Er rett motpart

Det er blant andre investorene Fredrik D. Sneve, Karl Heine Ulvebne, tidligere Pareto-topp Kristen S. Jacobsen, Hermine Midelfart og finske OP Funds som saksøkte meglerhuset, etter at de i februar for ti år siden solgte Crew-aksjer til Severstal-eide Bluecone gjennom Pareto Securities.

Denne avtalen skulle sikre at selgerne fikk mellomlegget dersom selskaper i Severstal-sfæren kjøpte flere Crew-aksjer i periode på tre måneder etter handelen.

Og mens investorene mener det er Pareto som er motpart i avtalen, hevder meglerhuset det var Bluecone som måtte svare for prisgarantien.

I den ferske dommen går det frem at tingretten anser Pareto Securities som rett kontraktspart. At meglerhuset i etterkant sendte ut en avtale der Bluecone står som motpart til enkelte investorer endrer ikke dette.

Dette er saken Tidligere Pareto-megler Kjetil Sjursen, tidligere corporate-sjef Petter Dragesund i samme selskap og konsulent Jan Vestrum ble i 2017 tiltalt for grovt underslag av inntil 188 millioner kroner, grov utroskap og markedsmanipulasjon.

Ifølge tiltalen skal de tre ha visst at russiske Severstal, via stråselskaper, kjøpte seg opp i Crew Gold våren 2010. Dermed skal 12 aksjeselgere ha gått glipp av 188 millioner kroner de hadde krav på på grunn av en prisgarantiavtale.

Ifølge avtalen skulle aksjeselgerne få mellomlegget dersom Severstal eller nærliggende selskapet kjøpte flere Crew-aksjer i en tidsperiode på tre måneder etter at de solgte sine aksjer.

Det er syv av disse som gikk til erstatningssak mot Pareto Securities, med krav på tilsammen opp mot 210 millioner kroner.

Straffesaken mot Sjursen, Vestrum og Dragesund gikk i Oslo tingrett høsten 2018, og ingen av de tiltalte erkjente straffskyld. Dommen ble avgitt i februar i år, og mens Dragesund ble frikjent ble Sjursen og Vestrum dømt til ett år og seks måneders fengsel. Vestrum soner allerede en korrupsjonsdom.

Alle tre ble frikjent for erstatningsansvaret på rundt 346 millioner kroner.

Sjursen og Vestrum anket dommen, og straffesaken vil gå i Borgarting lagmannsrett i oktober 2020. Erstatningssaken, som også er anket, er berammet til september 2020.

Refser avtale

I dommen heter det sågar at avtalen som ble sendt ut i etterkant er et brudd på verdipapirhandellovens formål om «sikker, ordnet og effektiv handel». Pareto Securities får kritikk for utformingen, som fremstår som «i beste fall juridisk-teknisk slurv, i verste fall et bevisst forsøk på svik ved avtaleinngåelsen».

Tingretten finner også at avtalen omfatter nærstående selskaper av Severstal og Bluecone, selv om det i den ettersendte avtalen står at prisgarantien kun utløses hvis Bluecone kjøper flere Crew-aksjer.

Men selv om Pareto Securities tapte i tingretten, fikk ikke saksøkerne full uttelling for hva de krevde. I forkant ville de syv Pareto-kundene ha 210 millioner.

Før rettssaken inngikk meglerhuset dessuten et forlik med Akershus Fylkeskommunale pensjonskasse, som hadde rettet det største kravet mot dem. Erstatningskravet var i utgangspunktet på 289 millioner kroner, og pensjonskassen endte med i underkant av 35 millioner kroner.

– Ti lange og krevende år

Investor Fredrik D. Sneve ville i utgangspunktet ha 20,9 millioner kroner av meglerhuset, pluss avsavns- og forsinkelsesrenter. Han ble tilkjent 16,7 millioner kroner, der 12,4 millioner er hovedstolen.

Likevel er Sneve fornøyd.

– Jeg er fornøyd med at tingretten har kommet til dette resultatet, som viser at vi har hatt rett hele tiden. I lys av det har ikke Pareto behandlet kundene sine på en akseptabel måte, all den tid man må bruke domstolene for å få utbetalt det man rettmessig har krav på. Det har vært ti lange og krevende år for å få oppfyllelse av avtalen Pareto selv initierte, forteller han.

Partene har en måned på seg til å anke avgjørelsen.