Staten tapte søksmål mot IBM – må ut med en kvart milliard

Vegvesenet og IBM har vært i krangel om prosjektet Grindgut. Staten gikk til retten og krevde inntil 325 millioner kroner, men må isteden betale 243 millioner.

Det er utfallet av dommen som falt i Oslo tingrett fredag. 42 millioner kroner er for dekning av IBMs sakskostnader, mens 3 millioner kroner er erstatning. Resten av beløpet er betaling for arbeid utført av IBM.

Krangelen handler om Autopass-systemet med det klingende navnet Grindgut. IT-systemet skulle kutte nedbetalingstid og driftskostnader ved bompengefinansierte veier.

Kontrakten hevet

Avtalen mellom Statens vegvesen og IBM ble inngått i desember 2013, men etter halvannet års utviklingsarbeid hevet Statens vegvesen kontrakten i juli 2015.

Under behandlingen av søksmålet hevdet staten at det var grunnlag for heving basert på mislighold. Staten mente den sentrale årsaken til at prosjektet gikk galt, var at IBM undervurderte arbeidsomfanget og kompleksiteten. IBM mente på sin side at hevingen av kontrakten var urettmessig – og at et økt omfang på prosjektet var den viktigste årsaken til forsinkelsene og problemene i Grindgut.

Omfattende dom

Ifølge dommen, som er på hele 124 sider, slår tingretten fast at Vegvesenets heving av kontrakten var urettmessig. I det vesentligste har IBM vunnet saken, oppsummerer retten.

Fra før har IT-selskapet BT Signaal, som tapte anbudskonkurransen mot IBM, blitt tilkjent 27 millioner kroner i erstatning fra myndighetene i lagmannsretten, som fastslår at Vegvesenet begikk «vesentlige feil under anbudskonkurransen».(©NTB)