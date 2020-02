Advokat mistet oversikten over 430 klienter

Helsen til den profilerte advokaten som har drevet egen praksis i Oslo i over 40 år, har den siste tiden vært svekket. Det opplyser en rekke personer som kjenner til situasjonen hans og som står ham nær.

Etter at han sluttet å praktisere som advokat i fjor, er det nå en rekke rammede klienter som står uten advokat i pågående saker.

Partner Audun Lillestølen i advokatfirmaet Hill & Co., som er oppnevnt som forvalter av advokatvirksomheten til mannen i 70-årene, har fått i oppgave å ivareta klientenes interesser på en best mulig måte.

Innså først ikke alvoret

Lillestølen var første gang i kontakt med den aktuelle advokaten i midten av desember i fjor. Da hadde allerede en rekke personer sendt bekymringsmeldinger om advokaten og hans virke til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Fellesnevneren for meldingene var manglende oppfølging av sakene til klientene, økonomistyringen i advokatfirmaet og håndtering av sensitiv informasjon på vegne av klienter.

LES OGSÅ: Advokat anklaget for millionunderslag

Konfrontert med dette forsto ikke Oslo-advokaten innledningsvis alvoret i situasjonen og anklagene mot ham. Men etter noen møter med Lillestølen, innså han etter hvert at han hadde betydelige utfordringer med å drive firmaet videre.

Så like før jul gikk han frivillig med på å overlate forvaltningen av advokatfirmaet til Lillestølen, og han ga ham også fullmakt til å avvikle virksomheten han har drevet hele karrieren.

32 fulle arkivskuffer

Da Lillestølen gikk inn i materien, tok det ikke lang tid før han avdekket store mangler og brudd på en rekke lover og forskrifter som advokater må følge.

Det første som ble gjort var å få en oversikt over pågående saker advokaten hadde til behandling. Men det var lettere sagt enn gjort.

Advokaten hadde nemlig ikke brukt et databasert saksbehandlingssystem. All informasjon lagret han i permer og mapper. Det som ikke var nedskrevet, stolte han på at han ville huske.

Det fantes heller ingen oversikt over aktive saker da forvalteren kom inn i bildet. Advokaten hadde laget sitt eget system, som i korte trekk gikk ut på at aktive saker ble oppbevart på kontoret hans, mens avsluttede saker ble lagret i kasser i en kjeller.

MYE Å GJENNOMGÅ: Advokat Audun Lillestølen i Advokatfirmaet Hill & Co. er oppnevnt som forvalter, og går nå gjennom praksisen til en aldrende advokat i Oslo som ikke lenger klarte å drive advokatfirmaet sitt videre. Foto: CF Wesenberg

Da forvalteren rykket inn i kontorene for å starte registreringen av alle sakene til advokaten, måtte han få hjelp av flere kolleger hos Hill & Co. Dokumentomfanget var stort.

På kontoret sto blant annet åtte arkivskap med til sammen 32 skuffer, fulle av klientmapper. Etter at alle klientene og sakene deres var elektronisk registrert, konkluderte man med at 430 saker var å karakterisere som aktive saker. Dette med utgangspunkt i måten advokaten selv hadde delt inn klientmassen sin.

Rasende klienter

430 saker er ganske mye for en advokat, og det ble raskt klart at han hadde mistet oversikten.

I lang tid forut for at forvalteren overtok arbeidet med advokatvirksomheten, hadde det nemlig strømmet på med telefoner fra utålmodige klienter til den aldrende advokaten. De etterlyste svar på hvordan sakene deres lå an.

LES OGSÅ: Fikk 25 milliarder inn på konto

Flere av klientene sliter med problemstillinger advokaten skulle hjelpe dem med, og de er i en allerede sårbar posisjon.

Mange har også en anstrengt økonomi, som ikke blir noe bedre når man oppdaget at advokaten har store deler av forhåndsinnbetalte salærer, uten å utføre juridisk arbeid eller føre timelister.

I dag har Tryg Forsikring, hvor advokaten var forsikret, mottatt 59 erstatningskrav fra sinte klienter. Det er ventet at antallet vil stige og at de samlede erstatningskravene vil beløpe seg til flere millioner kroner.

Kritiske tidsfrister

En av de viktigste oppgavene en advokat har, er å sørge for å overholde frister på vegne av sine klienter.

Klarer ikke advokater det, er faren stor for at saker som kanskje ville endt i klientens favør, kan bli avvist av offentlige myndigheter, domstolene eller motparter.

Skjer det, kan advokater bli holdt økonomisk ansvarlig av klientene i ettertid.

LES OGSÅ: Ole Lund fikk hederspris av Finansavisen Jus

Av de 430 aktive sakene Lillestølen og hans team fant, har man forsøkt å få avklart hvilke saker som måtte prioriteres og som hastet – blant annet med tanke på å overholde frister.

Men det har ikke vært enkelt å finne ut av. Mange saksmapper har ikke vært komplette og det har vært utfordrende å forstå hvor i et saksbehandlingsløp enkelte saker har befunnet seg.

Over 400 er kontaktet

Derfor har to advokater hos Advokatfirmaet Norman & Co., sammen med en innleid sekretær, jobbet på fulltid siden jul med å følge opp de rammede klientene. 404 av dem har blitt tilskrevet.

26 klienter har man ikke klart å finne kontaktinformasjon til i dokumentene til advokaten, enda de var registrert med et klientforhold.

Noen av klientene har fått utlevert sine saksmapper, og alle er tilbudt videre bistand hos de nye advokatene.

Fant uregistrerte testamenter

I forbindelse med gjennomgangen av alle saksmappene har Lillestølen også funnet en rekke testamenter som ikke er meldt inn til domstolene.

– Har dere funnet testamenter til avdøde personer som arvinger ikke har kjent til?

– Det er for tidlig å svare på. Det er en rekke testamenter som vi nå gjennomgår, og vi har en god del jobb igjen. Hvor mange testamenter det er snakk om, vil jeg ikke uttale meg om nå, sier Lillestølen.

Han råder alle som skriver et testament hos en advokat om å registrere det i tingretten. Det påløper et lite gebyr, men det mener Lillestølen det er verdt.

– Testamenter som sendes tingrettene blir da lagt inn i et nasjonalt testamentregister. Alle dødsfall meldes til tingrettene, og de vil da raskt se at det finnes et testament etter den avdøde, sier Lillestølen.

Kan bli kjent ugyldige

Han anbefaler heller ikke at testamenter bare oppbevares hos advokater. Da blir det nemlig opp til advokatkontoret å følge med på om nåværende eller tidligere klienter går bort.

LES OGSÅ: Planer om privat domstol på storgård ved Mjøsa

En persons siste vilje som er nedskrevet i et testament, varer ikke evig. Det løper nemlig noen frister for hvor lenge et testament er gyldig etter et dødsfall.

Når fristene endelig utløper, har man som arving svært få rettigheter igjen og kan gå glipp av betydelige verdier.