Skatteetaten har tatt arrest i hus, bil og millionbeløp til Ekornes-arving

OSLO/SYKKYLVEN: I 1934 så Ekornes Fjærfabrikk dagens lys da gründeren Jens Ellingsen Ekornes startet produksjon av springfjærer i Sykkylven. Selskapet utviklet deretter Svane-madrassen, ulike møbelkolleksjoner og det mest kjente produktet - stolen Stressless.

Møbelmakeren fikk ingen barn og overlot 75 prosent av aksjene til Det norske misjonsselskap da han gikk bort i 1976. I 1982 sikret familien seg igjen full kontroll over Ekornes, da etterkommerne etter grunnleggerens to brødre kjøpte misjonsselskapets aksjer for bare 5,6 millioner kroner.

Tre år senere ble Ekornes børsnotert, og i 2018 kjøpte to kinesiske selskaper møbelkonsernet for 5,1 milliarder kroner.

Aksjesalg for 150 millioner

En av dem som satt med den største private eierposten da kineserne bød på Ekornes, var Gunnhild Ekornes Mertens (75). På et tidspunkt eide hun og hennes søster én tredel av Ekornes.

De to er nieser til grunnleggeren og kusinene til Jens Petter Ekornes, som var adm. direktør i to perioder. Han sørget for at møbelkonsernet ble et internasjonalt varemerke og en av Norges største eksportsuksesser.

Finansavisen har tidligere skrevet at de nesten 1,1 millioner aksjene Ekornes Mertens eide, ble solgt til kineserne for 150 millioner kroner. Kort tid før budet ble kjent, vedtok Ekornes å utbetale utbytte på 6 kroner per aksje.

Skattemyndighetene har ikke klart å spore pengene fra salget i Norge.

Gransket digitale spor

Ekornes-arvingen er nemlig bosatt i Luxembourg, som hun meldte flytting til i 2011. Før det hadde hun og hennes nå avdøde ektemann bodd i London siden 1985. Han var tysk diplomat og hun var husmor med ansvar for parets to sønner. Hun var også kontaktperson mellom Ekornes’ fabrikk i Norge og selskapets britiske kunder.

Selv om 75-åringen er bosatt i Luxembourg, kan hun være skattemessig bosatt i Norge.

Det er i hvert fall Skatteetaten ståsted, ifølge en arrestkjennelse fra Sunnmøre tingrett datert 23. januar i år.

Skatteetaten foretok i fjor en kontroll av Ekornes Mertens økonomi og hvor hun har oppholdt seg i ligningsårene 2012 til 2018. Kontrollørene har blant annet gransket hennes reisemønster, bruk av bank- og kredittkort i Norge, uttak fra norske bankkontoer hun disponerer og andre spor.

Skatteetatens konklusjon er hun har oppholdt seg såpass mye i Norge, at det er her hun har sin naturlige tilhørighet, selv om hun har bostedsadresse i Luxembourg.

Ekornes Martens har barn og øvrig familie i Norge, og hun har vært her i landet på ferie flere ganger de siste årene før hennes mann gikk bort høsten 2018.

Kunne være 90 dager i Norge

Norge har en skatteavtale med det lille storhertugdømmet, og nordmenn som har bostedsadresse der, kan ikke oppholde seg i Norge mer enn 270 dager over en periode på tre år. Det vil si 90 dager i snitt i året. Gjør de det, er de å anse som skattemessig bosatt i Norge etter det tredje året.

Skatteetaten hevder Gunnhild Ekornes Mertens har brutt denne regelen, og dermed er å anse som skattemessig bosatt i Norge fra 2014.

De mener hun skulle betalt gevinstskatt etter aksjesalget av Ekornes, noe hun ikke har gjort. I Luxembourg er aksjegevinster skattefrie.

Skatteetaten varslet Ekornes Mertens om sitt standpunkt 11. oktober i fjor, og hun fikk frist til 1. november å uttale seg. Hennes to sønner, som begge bor og arbeider i Norge, samt partner Antonio Holstad i advokatfirmaet Brækhus, håndterer nå skattesaken på vegne av den eldre kvinnen.

I ARREST: En sort to-seter Morgan 4/4 med 1,8 liter fra 2006, er også blant eiendelene Skatteetaten har tatt arrest i fordi de mener Gunnhild Ekornes Mertens har unndratt skatt. Bilen på bildet tilhører ikke henne. Foto: Andreas Scheel

De har hatt dialog med Skatteetaten og varslet dem om at de ville gi en redegjørelse i februar i år. Men den redegjørelsen ville ikke skattemyndighetene vente på. Ni dager før kalenderen viste februar, begjærte Skatteetaten arrest i den 75 år gamle kvinnens formuesgjenstander i Norge.

Påstår skatteunndragelse

Etaten mener Ekornes Mertens fikk en skattepliktig gevinst på 137 millioner kroner etter Ekornes-salget i 2018.

Når man legger skatteplikt for øvrig formue og kapitalinntekter i den seks år lange kontrollperioden til grunn, har Skatteetaten beregnet at 75-åringen skylder den norske stat nesten 43,8 millioner i skatt.

Siden hun ikke har betalt skatten, ser myndighetene på det som skatteunndragelse, noe som gjør at vilkårene for å ilegge straffeskatt er til stede.

De har varslet en tilleggsskatt på 20 prosent av det påståtte unndratte beløpet, noe som øker det anslåtte skattekravet til 52,7 millioner kroner.

Arrest i hus, bil og konto

Ekornes Mertens vokste opp på Ikornes i Sykkylven, hvor også Ekornes-fabrikken ligger. Siden 1999 har hun eid en eiendom på nabotomten til sin søster, Berit Ekornes Unhjem (71).

Eiendommen som ligger idyllisk til, ytterst i Sykkylvsfjorden, har utsikt over Sunnmørsalpene. På en stor opparbeidet tomt, som er delvis skjermet for innsyn, ligger det et oppgradert hovedhus over flere etasjer, et mindre nabobygg og et båthus. En større brygge er også anlagt. Eiendommen, som er avstengt med en port fra veien, er ligningsmessig registrert som fritidsbolig.

Ifølge motorvognregisteret eier også Ekornes Mertens en sort toseter Morgan 4/4 sportsbil fra 2006. Den ble registrert på henne i 2013.

Hun skal også ha rundt 14 millioner kroner innestående på ulike norske bankkontoer.

Alle disse eiendelene har Sunnmøre tingrett nå besluttet at Skatteetaten kan ta arrest i, som sikkerhet for sitt beregnede skattekrav.