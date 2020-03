Gunnhild styrte Ekornes fra kulissene

75 år gamle Gunnhild Ekornes Mertens har alltid holdt en lav profil, selv om hun i mange år hadde ulike sentrale lederstillinger i møbelkonsernet og satt i styret til Ekornes.

Hun kom tidlig inn i driften av selskapet, men foretrakk en rolle i bakgrunnen. Hun satt blant annet i ledelsen ved fabrikken til Ekornes på Fetsund frem til den brant i 1976. Hun er også blitt titulert som salgssjef i en kunngjøring.

Arbeiderbladet annonserte i en oversikt at hun skulle gifte seg i Sykkylven kirke den 27. juni 1970. Hennes kommende ektemann var den tyske diplomaten Karl Heinz Mertens. Ni år før denne omtalen, er hun nevnt i en lokalavis for en pianopptreden og hun er også omtalt i forbindelse med et skolejubileum.

Ett eneste intervju

Som sagt er det ikke skrevet mye om henne, men i 1985, da Ekornes skulle børsnoteres, sa hun ja til å la seg intervjue over en helside i Dagbladet. Hun stilte også opp på et bilde, sittende smilende i en Stressless-stol. Den er Ekornes-konsernets største salgssuksess.

EKSKLUSIVT: Det eneste bildet og intervjuet med Gunnhild Ekornes Mertens, fikk Dagbladet i mai 1985. FAKSIMILE: DAGBLADET 25. MAI 1985

I reportasjen ble hun og lillesøsteren Berit Ekornes Unhjem (71) omtalt som børsens rikeste kvinner. De eide da møbelaksjer verdt 80 millioner kroner hver, og det etter å ha solgt unna aksjer for ti millioner i en rettet emisjon før børsnoteringen.

En periode kontrollerte de to søstrene en tredel av Ekornes-konsernet.

«Det er et stort ansvar å ha 1.600 personer i arbeid. Når vi kommer på Børsen vil dette ansvaret bli mer fordelt. Det vil hjelpe i hvert fall på min nattesøvn», sa hun til Dagbladet.

Eieransvaret tynget

I intervjuet la hun heller ikke skjul på at hun sterkt mislikte mediefokuseringen om hennes egen person som følge av eierskapet i Ekornes. Hun sa hun var glad for at det var fetteren Jens Petter Ekornes som journalistene skrev mest om.

«Hittil har det vært meget bekvemt. Jens Petter har fått all oppmerksomhet. Han har taklet rollen som frontfigur utmerket», sa Ekornes Mertens til Dagbladet.

Jens Petter Ekornes gikk bort i 2008 etter lang tids sykdom.

Forlot Norge

I intervjuet i 1985 fortalte hun også om flytteplanene til utlandet. Det var samme år hun dro med sin mann til London, hvor han skulle tjenestegjøre som diplomat ved den tyske ambassaden.

I en alder av 40 skulle hun følge opp de to sønnene, men også fungere som et slags mellomledd mellom fabrikken i Norge og kunder i Storbritannia.

«Det er med meg som med poteter. Jeg kan brukes til alt», sa hun lattermildt.

Hun avslørte også at hun kunne flere språk etter studieopphold i yngre dager i både Frankrike, England og Tyskland.