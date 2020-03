Eiendomsmeglere reagerte på Kalsnes' rolle

Kjernen i straffesaken mot den avskiltede eiendomsmegleren Odd Kalsnes er om han har drevet med egne eiendomsinvesteringer samtidig som han har jobbet som eiendomsmegler. Og ifølge flere av vitnene under rettssaken mot Kalsnes var hvilken involvering han hadde i prosjektene uklar.

- Vi reagerte på at han var veldig «pushy», men da vi konfronterte ham sa han at han var innleid som rådgiver. Vi reagerte på at han fremstod som oppdragsgiver, men han benektet det, sa eiendomsmegler Jens Christian Killengreen i Oslo tingrett tirsdag.

Killengreen hadde oppdraget med å selge leiligheter i Kruses gate 6 på Frogner i Oslo på vegne av Tim Wang og hans selskap Eista Eiendom. Kalsnes var imidlertid tilsynelatende svært involvert i prosjektet, og politiet mener Kalsnes hadde økonomiske interesser i leilighetssalgene.

Lokkende lovnader

- Kalsnes var hovedkontakten vår. Wang var oppdragsgiver, men Kalsnes var kontaktpersonen, forklarte Killengreen.

Han overtok salgsoppdraget for leilighetene i Kruses gate i 2014, sammen med medhjelper André F. Aubert. På dette tidspunktet jobbet de to i Nordvik & Partners. Kalsnes skal ha fulgt opp Killengreen og Aubert med jevne mellomrom, og skal ha sendt mange e-poster til de to for å finne ut hvordan salgene gikk.

Blant annet skal det ha stått i en av e-postene «hvis dere selger leilighetene nå skal dere få horer og champagne». I en e-post fra Kalsnes i november 2014 skrev han «dere bør klare dette, ellers bør dere bytte yrke til parkeringsvakter».

– Han var pågående gjennom hele salgsprosessen, sa Killengreen, som i politiavhør har sagt at han mistenkte Wang for å være en stråmann for Kalsnes. Hovedårsaken til dette var et kjøp i Nordraaks gate 6, der han oppdaget at Eista Eiendom gikk inn i eierforholdet i Kalsnes’ sted i en såkalt transport.

Ikke uvanlig

Selv om både Killengreen og Aubert reagerte på at Kalsnes var svært aktiv i prosessen, forklarte begge at ingenting tilsa Kalsnes hadde økonomisk interesse i prosjektet i Kruses gate. Dessuten trakk de frem at Kalsnes ikke hadde noen fullmakter fra Wang.

Et eksempel på de manglende fullmaktene var at Aubert sendte over en avisannonse som Kalsnes godkjente, men som Wang senere nektet å betale for ettersom han ikke hadde godkjent den selv.

– Er det vanlig at en som ikke er oppdragsgiver tar kontakt, spurte politiadvokat Susie Bergstrand.

– Det er ikke uvanlig at folk som selger eiendom som har venner og bekjente som kjenner bransjen rådfører seg med dem, svarte Aubert, som sa han oppfattet Kalsnes som en rådgiver.

– Reagerte dere negativt på det, spurte Kalsnes forsvarer Erling O. Lyngtveit.

– Nei. Det eneste er at det kom tre-fire mailer om dagen, og da tenkte jeg «nå må du slappe av». Selv om det er løs sjargong blir du lei, sa Aubert.

– Det var mas?

– Ja, det var mas, svarte Aubert.

Vil inndra tre mill.

Kalsnes er tiltalt for å ha drevet ulovlig handel, overtrådt forbudet mot partspresentasjon og egenhandel. Han erkjenner ikke straffskyld.

Finanstilsynet vedtok i 2015 å forby Kalsnes å være ansvarlig megler, og Kalsnes gikk til sak mot tilsynet. Han tapte imidlertid både i tingretten og lagmannsretten. Den tidligere eiendomsmegleren anket saken inn for Høyesterett, som i mai 2019 besluttet å ikke ta den inn.

I oktober i fjor mistet han også advokatbevillingen, og måneden etter tok statsadvokaten ut tiltale. Strafferammen er fengsel i inntil tre år, og blir Kalsnes dømt mister han også retten til å jobbe som eiendomsmeglerfullmektig. Påtalemyndigheten varsler også inndragning av tre millioner kroner.

Det er satt av tre uker til saken i Oslo tingrett.