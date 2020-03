Kan kutte to tredjedeler av kostnadene

Finansavisen har i flere oppslag skrevet om sakskostnadene som har eksplodert i retten. Ikke bare i Høyesterett, men også nedover i lagmanns- og tingretten blir det stadig dyrere.

– I Danmark har man sett at megling kan redusere kostnadene, sier advokat Morten Tveten i advokatfirmaet Sands.

Han har jobbet mye med megling, og denne uken arrangeres en større konferanse om megling i Oslo, Meklingskonferansen 2020.

PÅDRIVER FOR MEGLING: Advokat Morten Tveten i advokatfirmaet Sands. Foto: Sands

– I Danmark har man beregnet at kostnadene kan bli på en tredjedel av det de ville blitt ved en rettssak. Det forutsetter at man starter konflikthåndteringen tidlig og ikke venter til dagen før hovedforhandlingen med å megle, sier han.

Advokaten innrømmer likevel at det er lite empiri på dette området i Norge, og at det er ønskelig med mer kunnskap.

Raskere

Tveten mener at oppmenn og meglere i større grad kan løse sakene raskere. Dessuten slipper man flere runder med anke.

Bruk av megler eller oppmenn innebærer ikke at man fraskriver seg muligheten til å behandle saken i retten senere, understreker han.

– Dette har også en menneskelig side. Hvis det blir en rettssak, er det vanskelig å gå videre i et samarbeid etterpå. Det er gjerne et lite miljø og marked man skal forholde seg til.

– Nå åpnes det for spesialdomstoler i Norge. I hvilken grad vil det hjelpe?

– Det er bra, og vi bistår der med tanke på sakkyndige domsmenn og fagdommere. Fordelen vår med megling er at vi kommer inn veldig tidlig, allerede før særlig mye kostnader er påløpt. Det vil si før saken går til retten.

Tveten forteller at i utlandet, blant annet i England, må man ha utenomrettslig megling før saken går til retten, ellers kan man bli belastet med et gebyr for ikke å ha prøvd.

Han forteller at de nå har sertifisert 60-70 meglere i Norge.

Mye bråk

Selve meglingsstedet Mekling.no ble lansert høsten 2019.

– Geoteknikk, ja, alt under bakken kan ofte skape krangel, sier Tveten om et av de store problemområdene han vil trekke frem.

I slike konflikter står gjerne byggherrer som Nye Veier, Statsbygg, Bane Nor og Statens vegvesen mot leverandørsiden ved blant annet Entreprenørforeningen (EBA), Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), RIF og Arkitektene.

Disse deltar nå i et forpliktende samarbeid gjennom Mekling.no for å få ned konfliktnivået og kostnader til konflikthåndtering i Norge.

– Sekretariatet, som jeg leder, ligger hos Advokatforeningen, som også er initiativtager til meglingen. Vi har med Standard Norge og universiteter i arbeidet vårt. Litt «samling i bånn» av bygg- og anleggsbransjen, sier Tveten.

Han forteller at det har vært ønsket om å få ned konfliktnivået innen bygg og anlegg som har vært utgangspunktet for Mekling.no. I tillegg ville man prøve å etablere bedre, billigere og raskere konflikthåndtering.

– Det er stor interesse for dette, og vi utvider nå også mot andre områder som arbeidsrett, forsikringsrett, familie- og arverett.

Betent

Når det gjelder anleggsbransjen, har den vært svært konfliktpreget, og det er stadig saker i retten. Man regner med at det verserer saker innenfor rettssystemet der partene er uenige om rundt fire-seks milliarder kroner. Mange av konfliktene som havner der, er mellom entreprenører og staten som byggherre.

Advokatene Nina Bjerkeset og Kjell-André Honerud i DLA Piper har sagt til E24 at man ved å få ned konfliktnivået og dermed få løst sakene tidligere, kunne spart flere hundre millioner årlig.

– Det er i alles interesse at disse konfliktene hadde blitt løst tidligere, både for aktørene i anleggsbransjen, staten som byggherre og for samfunnet som hadde spart store summer, sa Honerud.