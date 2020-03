Krever erstatning etter at taxi-app ble avvist

Det er satt av tre dager i mars til rettssaken. Den går mellom selskapet Prai med taxi-appen det ble nektet å bruke, og Oslo kommune.

Det er advokat Rasmus Asbjørnsen i advokatfirmaet Haavind som har saken for Prai. På den andre siden av bordet er det kommuneadvokat Olav Haugen Moen som representerer kommunen.

Tap i første runde

Det var i februar i fjor at det ble kjent at Prai tapte i tingretten. Men i stedet for å gi seg, har de snudd seg rundt og krever erstatning for tapt omsetning og omdømme.

Etter det Finansavisen forstår, vil et krav trolig ligge på rundt 15 millioner kroner.

Prai-appen de tilbyr, kobler passasjerer med drosjesjåfører som allerede har løyve hos en av drosjesentralene, samtidig som selve tjenesten går utenom sentralene. Kundene bestiller og betaler direkte i appen, ifølge E24.

TAXI: En bransje full av utfordringer, men også penger å tjene. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg

Det er flere ting som Prai ønsker å oppnå med anken: Blant annet at det tilkjennes erstatning etter rettens skjønn, og at de får tilkjent saksomkostninger for begge instanser.

Nye regler fra juli

Det kommer nye regler for taxinæringen 1. juli i år, men det skal angivelig ikke ha noe å si for denne saken, får Finansavisen opplyst.

Det har sammenheng med at saken dreier seg om bruken av en app, og ikke om transport som sådan.

– Da gjelder e-handelsloven, og da har det vært lovlig å bruke appen hele tiden, hevder en kilde.



Men her står trolig partene steilt mot hverandre.

Vil begrense tomkjøring

Når det gjelder selve tjenesten til Prai, kan den også forklares slik:

Gjennom Prais mobilapp kan kunder «praie» taxier med løyve som befinner seg i nærheten, uten å gå via drosjesentralene. Dette skal bidra til å effektivisere markedet.

Ved å knytte til seg taxier med løyve, og bruke taksameteret, hevdet Prai at de har holdt seg innenfor regelverket.

Tingretten mente på sin side blant annet at Prai forsynte seg av markedet uten de lovpålagte utgiftene som drosjesentralene har.

På sin egen nettside skriver Prai til taxisjåførene blant annet at:

«Vårt mål er å bidra til å begrense tomkjøring».

De legger til: «Prai vil komme i tillegg til turer tilbudt gjennom din sentral».

Klatret til topps

Saleem, som er daglig leder i Prai, jobbet i sin tid i Elkjøp. Deretter har han arbeidet med reklame på nakkestøtter i taxier. Nå står han i spissen for Prai.

Selskapet er ikke det eneste som har hatt bråk med kommunen og gått til rettssak.

Taxikonseptet Dartride krevde nærmere 15 millioner kroner av Oslo kommune for tapt inntekt. Men tingretten mente at de uansett ikke ville fått løyvene, ifølge E24. Dommen falt i fjor høst.

I appen deres var kartet formet som en dartskive. For hver sirkel man passerte, var det en fast pris.