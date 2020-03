Brukte falske bilder for å få penger

Mannen skal ha forsøkt å få utbetalt penger ved å få det til å se ut som et forsikringstilfelle.

Han skal først ha sendt inn et erstatningskrav på 12.000 kroner for en ødelagt TV. I den forbindelse brukte han et bilde av en skadet TV, som ikke var hans, i skademeldingen.

Et par måneder senere skal han ha kommet med et krav for en ødelagt mobiltelefon i en ny skademelding. Heller ikke denne telefonen tilhørte ham.

Det var utrederne i forsikringsselskapet som oppdaget at bildene var fiktive – det vil si at de var hentet fra internett – og dermed fikk de stoppet sakene.

Sa seg skyldig

Straffesaken var oppe i Vestfold tingrett. Her møtte mannen opp og sa seg skyldig.

Aktor la ned påstand om betinget fengsel i 15 dager og en ubetinget bot på 14.000 kroner. Subsidiært fengsel i 15 dager.

I selve dommen fikk mannen betinget fengsel i 15 dager, med en prøvetid på to år. Han endte med en bot på 5.000 kroner, subsidiært ti dagers fengsel. Det tas blant annet hensyn til tiltaltes svake økonomi.

DOMMER: Sorenskriver Jørn Holme var med på å avgjøre saken. Foto: NTB Scanpix

Mannen forklarte lovbruddet slik:

Han hadde familie i Iran. Siden deres TV var knust, ville han hjelpe dem med penger. Derfor fant han et bilde av en knust TV på nettet og sendte det til forsikringsselskapet der han hadde innboforsikring.

Noe av det samme skjedde med mobiltelefonen. Denne gangen var det konen hans, som bor i Afghanistan, som hadde fått ødelagt mobilen. Han fant et bilde på nettet og brukte det.

I dommen heter det at slike falske forsikringskrav er et økende samfunnsproblem, og må av allmennpreventive hensyn straffes strengt.

Det vises til at Høyesterett tidligere har antydet at grensen for ubetinget fengsel bør settes til slike fiktive forsikringskrav på 20–25.000 kroner. I denne saken er det ikke oppgitt noe beløp for mobiltelefonen.

Fengsel?

Men Høyesterett er tydeligvis ikke helt i mål med vurderingene i forsikringssakene.

Nå har det sluppet inn en sak om straffeutmåling ved forsikringsbedrageri for 14.000 kroner. I dette tilfellet ble en mann på 51 år dømt til betinget fengsel i 14 dager og en ubetinget bot på 14.000 kroner for uriktig å ha oppgitt en skade på 14.000 kroner til forsikringsselskapet. Lagmannsretten fant at verdien var for høy til at det kunne reageres med bot alene, slik tingretten hadde gjort. Nå gjenstår det å se hva Høyesterett lander på.

Høye tall

Tall fra Finans Norge viser at det var rekordmye forsikringssvindel som ble avslørt i fjor.

Tilsammen ble det avdekket svindel for nesten en halv milliard kroner i 2019.