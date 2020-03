Brynjar Meling økte omsetningen med 76 prosent i fjor

Advokat Brynjar Meling hadde et sterkt fjorår viser regnskapet til Advokatfirmaet Meling. Han er kjent som forsvarsadvokaten til Mulla Krekar, som siden 2006 har stått oppført på FNs liste over personer tilknyttet al-Qaida. I mars ble det kjent at Krekar skal utleveres til Italia.

Meling har etter sigende hatt mye å gjøre med Krekar i fjor og omsetningen til advokatfirmaet økte med 76 prosent til 17,6 millioner kroner.

Driftsresultatet til Advokatfirmaet Meling kom inn på 3,5 millioner kroner og nederst i regnskapet var det igjen 2,4 millioner kroner.

Lave lønninger

Meling eier alle aksjene i selskapet og belønnet seg selv et utbytte på 400.000 kroner. Han betaler heller ikke ut spesielt rause lønninger og ifølge årsregnskapet ble det utbetalt 7,1 millioner kroner fordelt på 14 årsverk. Det tilsvarer en gjennomsnittslønn på rundt 500.000 kroner.

Det har tydelig vært høy aktivitet i Advokatfirmaet Meling i fjor og antall årsverk er blitt økt fra 8 til 14.

Aksjonær i «milliardeventyr»

I februar i fjor kjørte TV2 Nyhetene en stor reportasje med det norske batterieventyret Wavetech, og Stavanger Aftenblad fulgte på med oppslag om Brynjar Meling som var storaksjonær i selskapet.

«Brynjar Meling kan bli styrtrik på batteriselskap», het det i Aftenbladet. I et annet oppslag sto det «Wavetech planlegger børsnotering».



Den tidligere Nordic Securities-toppen Erik Egenæs hausset aksjen overfor småsparere og lovet verdier opp mot 9 milliarder kroner. Børsnoteringen er imidlertid blitt utsatt mange ganger og aksjonærene er fortvilet.

Da Finansavisen skrev om Wavetech i desember i fjor sa rallypappa Morten Østberg at han hadde hørt at noteringen trolig ville skje i løpet av første kvartal i år. Det er fortsatt ikke skjedd og Brynjar Meling må trolig vente med å bli ordentlig rik.