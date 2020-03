Falske nyheter kan rammes av straffeloven

Mulig straff for å spre falske nyheter

Straffeloven

§ 164.​1 Ulovlig myndighetsutøving

Den som uhjemlet utøver offentlig myndighet,​ 2 eller som foretar handlinger som bare kan utøves av offentlige tjenestemenn, ​3 straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

§ 165.​1 Misbruk av offentlig uniform, kjennetegn eller tittel mv.

Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som

a) ved uhjemlet bruk av uniform eller på annen måte offentlig utgir seg for å ha offentlig myndighet på en slik måte at det er egnet til å skape uleilighet for noen eller svekke tilliten til den offentlige myndigheten,

b) uhjemlet bruker et norsk eller utenlandsk offentlig våpen, merke eller segl eller noe som lett kan forveksles med slike, eller

c) uhjemlet offentlig​ eller i rettsstridig øyemed bruker norsk eller utenlandsk offentlig tittel.

§ 167.​1 Ulovlig yrkes- eller virksomhetsutøvelse

Den som utøver et yrke eller en virksomhet uten å ha en nødvendig offentlig tillatelse eller autorisasjon, eller uriktig utgir seg for å ha dette, straffes med bot eller fengsel inntil 6 måneder.

§ 266.​1 Hensynsløs atferd

Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.

Kilde: John Christian Elden, advokatfirmaet Elden