Skatteetaten opphever millionarrest mot Ekornes-arving

23. januar i år avsa tingrettsdommer Knut Anders Oskarson i Sunnmøre tingrett en kjennelse som ga klarsignal til Skatteetaten at de kunne ta arrest i en stor og påkostet fritidsbolig i Sykkylven, en Morgan sportsbil og flere bankkontoer i Sparebanken Møre med innestående 14 millioner kroner. Dette var eiendeler som tilhører Gunnhild Ekornes Mertens.

Hun er arving etter grunnleggeren av møbelkonsernet Ekornes. I 2018 ble det børsnoterte selskapet kjøpt opp av to kinesiske selskaper. I den forbindelse mottok Ekornes Mertens 150 millioner kroner for sine aksjer.

Antydet skatteunndragelse

Skatteetaten mener 75-åringen, som har bodd utenlands siden 1985, fikk en gevinst på 137 millioner kroner etter aksjesalget. Myndighetene har derfor regnet seg frem til et samlet skattekrav på 44 millioner kroner.

ARREST: Finansavisen omtalte Skatteetatens skattesak mot Gunnhild Ekornes Mertens 2. mars 2020. Faksimile: Finansavisen

Skatteetaten mener også at Ekornes Mertens kan ilegges en straffeskatt på 20 prosent, slik at samlet krav mot henne utgjør inntil 52,7 millioner kroner.

Det var også dette beløpet som Skatteetaten ba Sunnmøre tingrett om å få ta arrest i.

Tommel opp fra dommeren

Dommer Oskarson somlet ikke da han mottok arrestbegjæringen fra Skatteetaten. Allerede samme dag den innkom tingretten ga han klarsignal om at det kunne tas arrest i fritidsboligen, sportsbilen og bankkontoene.

Det til tross for at Skatteetaten selv opplyste dommer Oskarson at de var i dialog med Ekornes Mertens og at hun hadde varslet en forklaring om sine skatteforhold i løpet av kort tid.

Det tok ikke dommeren hensyn til og ga Skatteetaten carte blanche for å sikre seg eiendelene de ønsket kontroll over.

KRITISK: Skatteadvokat og partner i advokatfirmaet Brækhus, Antonio Holstad, mener Skatteetaten har gått alt for aggressivt frem mot hans klient Gunnhild Ekornes Mertens. Foto: BRÆKHUS

Partner Antonio Holstad i advokatfirmaet Brækhus bistår Ekornes Mertens. Han mener Skatteetaten ikke gjorde jobben sin skikkelig før de gikk til retten med begjæring om arrest i hans klients verdier.

Kontaktet aldri Luxemburg

Holstad har spisskompetanse innenfor internasjonal skatterett og har selv en fortid som jurist i Skatteetaten.

I et intervju med Finansavisen 2. mars varslet han at Ekornes Mertens ville gå rettens vei for å oppheve arresten. Holstad hevdet at hans klient ikke er skattepliktig til Norge, men til Luxemburg, hvor hun har bodd i flere år.

Det var en opplysning Skatteetaten enkelt kunne sjekket, men det fremkommer ingen steder i dokumentene norske skattemyndigheter har utarbeidet at har kontaktet sine kolleger i Luxemburg om saken.

Full retrett om arrest

3. mars sendte advokat Holstad et langt og omfattende prosesskriv til Sunnmøre tingrett hvor han redegjorde for saken og begjærte at arresten ble opphevet. Dommer Oskarson berammet et rettsmøte mellom partene i april og ba Skatteetaten komme med eventuelle bemerkninger til Holstad prosesskriv innen 27. mars.

Men Skatteetaten hadde ingenting å si etter å ha lest innsigelsene fra Ekornes Mertens advokat.

I stedet for å argumentere for sitt opprinnelige standpunkt, har Skatteetaten i et brev bedt Sunnmøre tingrett oppheve arresten på 53 millioner kroner mot Ekornes Mertens.

Brevet er datert samme dag som fristen for å uttale seg til retten utløp.

– Skattemyndighetene viser til vårt prosesskriv og opplyser retten at siden det nå er kommet nye opplysninger i saken, så endrer de sin vurdering om arrest og ber retten oppheve den, sier Holstad.

Kritiserer Skatteetaten

Han er ikke nådig i hvordan Skatteetaten har gått frem, og hvordan de nå snur på hælen.

– De gikk altfor aggressivt til verks. Hadde de bare lyttet til oss i første omgang, før de gikk til retten, hadde vi unngått arresten og all medieomtalen som har kommet i kjølvannet av den, sier Holstad.

Han mener det materielle skattekravet ikke holder vann, og uavhengig av det mener han uansett at det aldri var noen grunnlag for arrest.

– Pengene fra aksjesalget i 2018 er ikke borte. De står på konto. Min klient har planer om å flytte tilbake til Norge etter at hennes tyske ektemann gikk bort, sier Holstad.

Mottar støtteerklæringer

– Hvordan har din klient reagert på at Skatteetaten nå har snudd hva gjelder arresten?

– Hun er glad for det, men skulle helst sett at arrestsaken aldri kom for retten. Hun opplever derimot en enorm støtte fra familie, venner og innbyggere i Sykkylven, hvor hun kommer fra og hvor Ekornes har sitt hovedkontor, sier Holstad.

– Hva skjer videre nå?

– Skatteetaten har varslet at de opprettholder kontrollsaken mot min klient, men de har ikke fattet noe vedtak. Jeg mener uansett det ikke er grunnlag for å kreve gevinstskatt etter Ekornes-salget fordi min klient er skattemessig bosatt i Luxemburg og ikke i Norge.

Skatteetaten opplyser at de ikke kan kommentere enkeltsaker.