Domstoladministrasjonen vil ha færre meddommere

Domstoladministrasjonen holdt mandag et ekstraordinært styremøte for å kunne lette litt på trykket av saker som er i ferd med å bygge seg opp blant norske domstoler. Der gikk styret inn for å redusere antall meddommere fra fem til tre i lagmannsretten, samt at ankebehandling av straffutmåling i seksårssaker skal kunne gjøres uten meddommere – men med samtykke fra domfelte, melder rett24.no.

Få saker behandles

– Vi har en veldig dramatisk situasjon, men konsekvensen av ikke å gjøre noe blir enda mer dramatisk. Normalt behandles årlig 950 saker med meddommere i lagmannsretten, og rundt 14.000 i tingrettene, men per dags dato er det tilnærmet null, sier styreleder Bård Tønder.

– Med de endringene vi nå foreslår er det mulig å gjennomføre i hvert fall en god del av sakene på en forsvarlig måte, med grunnleggende prinsipper iakttatt.

Ifølge rett24.no vil også domstoladministrasjonen at taket på ti års strafferamme for bruk av tilståelsessaker fjernes, og det samme vil de med meddommere fra pådømmelse av ikke-vedtatte forelegg.

Et forslag som derimot ble avvist av styret var å skulle gi domfelte som droppet meddommere strafferabbatt,