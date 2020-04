Forsvarsdepartementet kan bli saksøkt av alle i innsatsstyrkene i HV

– Forsvarsdepartementet må rydde opp fordi de har gjort feil. Å si unnskyld koster ingenting, men man må følge opp dette ved å betale soldatene det de har krav på av feriepenger, sier hovedtillitsvalgt i innsatsstyrkene, Aleksander Gudmundseth, til Forsvarets forum.

Han sier at det er stor misnøye med at Forsvarsdepartementet bare betaler ut feriepenger for tre år. Nå forberedes et gruppesøksmål.

Heimevernssoldaten Lars Bugge Aarset fikk i desember 2019 medhold i Frostating lagmannsrett om at han hadde krav på feriepenger. Staten fikk ikke medhold i at innsatsen er å anse som militærtjeneste, ikke som arbeidsforhold. I slutten av mars ble statens anke forkastet av Høyesteretts ankeutvalg.

Forsvarsdepartementet har opplyst at de vil utbetale feriepenger til øvrig personell i Heimevernets innsatsstyrker, men bare tre år tilbake i tid fra dagens dato. Det vil koste rundt 17 millioner kroner, ifølge Forsvarets egne beregninger.

Gudmundseth mener derimot at HV-soldater bør ha krav på feriepenger fra 2005 da innsatsstyrkene ble opprettet, og at beløpet dermed kan bli mellom 300 og 400 millioner kroner.

– At Forsvarsdepartementet har falt på konklusjonen at de skylder feriepenger for kun tre år, er deres egen tolkning som vi ikke kan se er begrunnet, eller forstå hvordan de har kommet fram til, sier han.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier han ikke vil svare på om det kan være aktuelt å betale feriepenger for mer enn tre år tilbake i tid. Departementet kommer tilbake til dette over påske.