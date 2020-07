Smultring-Terje vant mot kommunen

Terje Braathen selger smultringer fra vogn i både Hønefoss, Drammen og Skien, men i november i fjor så Skien kommune seg lei av smultringsalget, skriver Telemarksavisa.

Kommunen mente det var krav om serveringsbevilling for smultringsalget på plassen utenfor kjøpsenteret Herkules i Skien, og krevde at salget måtte opphøre med umiddelbar virkning.

– Jeg har lidd enorme tap og utgifter på dette. Jeg måtte stenge vogna på dagen, og mistet den beste salgsperioden i året, sier Braathen til TA, som først omtalte saken.

Store saksomkostninger

Braathens fire smultringvogner omsatte i 2018 for 2,3 millioner kroner, og Braathen sier selv han aldri har opplevd krav om serveringsbevilling noe annet sted enn i Skien.

I februar sendte smultringbakeren krav om erstatning på 258.000 kroner til Skien kommune, men kommunen satte seg på bakbeina og mente det ikke kan kreves erstatning ettersom det ikke er fattet vedtak i saken.

Til slutt endte imidlertid saken opp hos Fylkesmannen.

– Fordi det ikke er krav om serveringsbevilling, faller kommunens vedtak bort som følge av ugyldighet, sier fagsjef Anna Karin Hauge i vedtaket til Fylkesmannen.

Braathen ønsker nå å få det opprinnelige kravet om erstatning, i tillegg til saksomkostninger og 62.000 kroner i advokatugifter, dekket.

– Jeg er kjent med at det er fremmet et erstatningskrav. Jeg regner med at dette vil bli avklart i nærmeste fremtid, sier kommuneadvokaten i Skien til TA.