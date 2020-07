Aker Brygge Trading er konkurs etter utallige utsettelser

GAME OVER: Styreleder Per-Erik Jevne (t.v.) og styremedlem Ivar Andersen-Gott var begge investorer Aker Brygge Trading. Nå er deres kamp for å redde selskapet over, etter at det ble åpnet konkurs 9. juli 2020.

GAME OVER: Styreleder Per-Erik Jevne (t.v.) og styremedlem Ivar Andersen-Gott var begge investorer Aker Brygge Trading. Nå er deres kamp for å redde selskapet over, etter at det ble åpnet konkurs 9. juli 2020. Foto: OLIVER ORSKAUG

Det fallerte investeringsselskapet Aker Brygge Trading er nå konkurs. Selskapet ble begjært konkurs i november i fjor, først av selskapet IRG og deretter advokatfirmaet Schjødt.

De to selskapene hadde opprinnelig et samlet krav på 2,7 millioner kroner.

Fem rettsmøter

Siden desember har det vært en endeløs rekke av rettsmøter i Oslo byfogdembete, hvor medlemmer av styret i Aker Brygge Trading og aksjonærer har kjempet med nebb og klør for å unngå konkurs.

Og de har klart å holde ut lenger enn man skulle forvente. Som en katt med ni liv, har Aker Brygge Trading, overlevd den ene utfordringen etter den andre.

Helt til det siste har representanter for selskapet trodd at det var penger å hente, blant annet ved å selge aksjer til utenlandske interesser. Men det har blitt med praten, og når man har sagt at avtaler er i boks, så har ikke kjøperne gjort opp for seg.

Kniven på strupen

I et rettsmøte 25. juni i år fikk Aker Brygge Trading en siste sjanse av dommer Helge Johannessen. Om ikke penger fra et angivelig aksjesalg ble overført fra Spania til Norge innen 29. juni, ville han avgjøre om selskapet var liv laga for et videre liv eller ei.

Han landet på at selskapet er insolvent, fordi gjelden er større enn verdier man besitter og selskapet ikke makter å dokumentere at det kan dekke sine løpende forpliktelser. I tillegg har det ikke vært virksomhet i selskapet på lang tid og det er ingen utsikter for inntekter.

– Vi har vært tålmodige i og med at Aker Brygge Trading kom i mislighold allerede i april 2019, sier en representant for IRG til Finansavisen.

Vedkommende har håndtert de mange rettsmøtene de siste syv månedene.

Pensjonister investerte

På eiersiden i Aker Brygge Trading finner man en rekke eldre småinvestorer som har satset sparepengene sine på selskapet. Også organisasjonen Leger uten grenser er aksjonær, etter at aksjene ble donert dem.

Aker Brygge Trading hadde en liten hær av selgere som ringte rundt til personer for å selge dem aksjer i unoterte selskaper.

Aksjene ble solgt til overpris, og blant investeringene man kunne satse på fant man flaskevannselskapet Oxy Nordic Life, mikrobryggeriet Norbrew og badetøyselskapet Porto Brazil.

Flere kjendiser, som Jenny Skavlan, Arne Hjeltnes, Arne Brimi, Vegard Ulvang, Bjørn Dæhlie og Kari Traa, ble brukt som agn for å få investorene til å bite på kroken.

IRG opplyser til Finansavisen at de har empati med investorene som har tapt penger.

Offentlig advarsel

I april i fjor gikk Finanstilsynet ut og offentlig advarte folk mot å kjøpe noe fra Aker Brygge Trading. Etter at advarselen ble kjent i media, stanset hele virksomheten opp.

De ansatte ble permittert, ledelsen forsvant og igjen satt investorene med flere krav og nærmest null oversikt over hvilke verdier man egentlig eide.

Og det er nettopp det styret i Aker Brygge Trading, som består av småaksjonærer, har brukt som påskudd for å få så mange utsettelser.

Burde vært stanset

Man har i det lengste håpet på at aksjer kunne omsettes og dekke kreditorenes krav. Det har vært forhandlinger med mulige kjøpere i Dubai, Spania og andre europeiske land, men med null resultat.

– Virksomheten til Aker Brygge Trading har vært trading av aksjer i unoterte selskap som de stort sett selv styrer. Det hadde vært mer samfunnspreventivt dersom det offentlige hadde stengt ned selskapet på ett tidligere tidspunkt, sier IRGs representant.

På konkurstidspunktet har de 1.680.000 kroner utestående. Det opprinnelige kravet var høyere. De har blant annet 500.000 kroner, som styreleder har garantert for.

I tillegg har finansmannen Morten Olsen, som er største eier i Aker brygge Trading, underskrevet et gjeldsbrev med pant i egen bolig på 1,5 millioner kroner.

Dette ble han tvunget til tidligere i år, for å unngå konkurs. Men nå er det likevel en virkelighet.

Skylder nesten tre millioner

IRG har som sagt vært tålmodige, men de mener at styret på et langt tidligere tidspunkt hadde begjært oppbud selv.

– Da hadde man sluppet en langdryg rettsprosess med ressursbruken det har påført partene og det offentlige, sier IRGs representant.

Det er advokat Thomas Piro i advokatfirmaet Kvale som er oppnevnt som bostyrer.

Han skal nå gå gjennom selskapets aktiva, men han vil trolig ikke finne mye. Selskapet har ingen bankkonto, og det er ikke levert godkjente regnskaper med bilag på lang tid.

Ifølge styret skylder de penger til flere enn IRG og Schjødt. Det er lønn- og feriepengekrav fra en ansatt og styreleder har penger utestående. I tillegg venter en rekke mindre kreditorer også på oppgjør.

Dommeren i saken har konkludert med at Aker Brygge Trading har minst 2.850.000 kroner i gjeld, men ikke verdier som overstiger det beløpet.