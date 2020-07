SAMARBEIDER: Nylig møttes partner Anne Helsingeng (f.v.) og advokatfullmektig Karina Helgesen Aase i Bull & Co partner Stephen G. Fulford og advokat Lene Margrete Lysaker i advokatfirmaet Fulford Pettersen & Co for å samkjøre granskingene av Dannevigs mange konkurser. Foto: Iván Kverme