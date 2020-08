I en av de største skattesvikssakene i restaurantbransjen noensinne ble Lily Hong dømt til ett år og åtte måneders fengsel i Borgarting lagmannsrett i 2017.

Bakgrunnen var at hun, broren og fem andre ifølge dommen skjulte en omsetning i flere Oslo-restauranter på totalt 88 millioner kroner over flere år.

Dette skal ha skjedd gjennom manipulering av kasseapparatene.

Hong har sonet ferdig, men pengekravene, som er oppdelt i en sivilsak og en erstatningssak, står igjen.

To ulike krav

I sivilsaken foretok Skatteetaten først dobbeltbeskatning. Denne delen ble opphevet av lagmannsretten i fjor. Statens anke til Høyesterett ble nektet fremmet. Etter dommen skyldte Hong cirka 10,7 millioner i skatt. Hun solgte derfor en eiendom på Frogner i Oslo for å betale kravet med en gang. Salget av eiendommen utløste en ytterligere skatt på om lag 5,5 millioner kroner, men kontoen med pengene fra salget ble frosset. Årsaken er at Skatteetaten vil sikre seg verdier til et erstatningskrav.

Ifølge Wiersholm-partner Bettina Banoun, som representerer Hong i skattesaken, er hun ikke i stand til å betale skatteregningen så lenge pengene er frosset. Samtidig krever staten forsinkelsesrenter. Utestående krav har vokst til 23 millioner kroner i dag, ifølge arrestkjennelsen.

– UHOLDBART: Bettina Banoun, partner i Wiersholm, representerer Lily Hong i skattesaken. Foto: Einar Aslaksen

Kemneren har i tillegg tatt utlegg i Hongs enebolig i Holmenkollen og en leilighet i Kirkeveien, som hun i dag leier ut.

– Skattemyndighetene har tatt doble og triple utlegg. Vi har forsøkt å komme i dialog og bedt om møte både med skattekontoret, kemneren, skattedirektøren og regjeringsadvokaten, men ingen ønsker å komme til en løsning. Det synes vi er spesielt. Normalt vil kreditor bidra til å motta betaling, men her nekter de å samarbeide, og samtidig krever de forsinkelsesrenter, sier skatteadvokaten.

Løsningsforslag

Erstatningskravet skal behandles i lagmannsretten i august. Det påståtte kravet, som pr. dags dato er på 27,9 millioner, var opprinnelig en del av straffesaken, men lagmannsrettens utmåling på 17 millioner ble opphevet av Høyesterett i 2018 fordi lagmannsretten hadde lagt til grunn for strenge beviskrav.

Hong mener kravet må nedjusteres. Hun har likevel skissert en løsning til Skatteetaten som ifølge henne vil føre til at hun kan betale skattekravet samtidig som skattemyndighetene har tilstrekkelig sikkerhet for det påståtte erstatningskravet på 27,9 millioner.

– Vi har foreslått at skattekravet på 17,8 millioner kroner betales fra den sperrede kontoen, og da står det igjen 10,5 millioner kroner der til sikkerhet for erstatningskravet. Samtidig opprettholdes pantesikkerhet i eiendommene, sier Banoun.

Eiendommene i Holmenkollen og i Kirkeveien skal ha en markedsverdi på over 30 millioner kroner.

19 år gammel sak

Forsinkelsesrentene kreves slettet.

– Det er forhold på statens side som medfører at Lily Hong ikke har kunnet dekke skatten. Når det er kreditormora, kan det ikke kreves forsinkelsesrenter, sier Banoun.

Hun forteller at skattesaken dessuten har tatt svært lang tid.

– Det første bokettersynet ble gjort i 2001, mens rettskraftig dom kom først i 2019. Det burde være i alles interesse at den skatten som allerede er forfalt, blir betalt. Hong er satt i en uholdbar situasjon, og jeg kan ikke forstå hvorfor ikke Skatteetaten vil samtykke i å motta betaling. Det kan ikke være i samfunnets interesse at slike saker må belaste rettsvesenet, sier hun.

Hong møter Skatteetaten til en såkalt etterfølgende muntlig behandling av arrest i starten av september. Her skal retten ta stilling til løsningsforslaget til Hong.

Bakgrunn Saken mot Hong-søsknene er omtalt som Norges største skatte- og avgiftssak i restaurantbransjen.

Syv personer sto tiltalt for momsbedragerier, skattesvik og for å ha unnlatt å regnskapsføre 88 millioner i inntekter, eller for medvirkning til disse forholdene over flere år.

Ulovlighetene skal ha pågått i restaurantselskaper tilknyttet «Hong Holding»-systemet fra cirka år 2000 og utover.

Fem personer ble dømt i Borgarting lagmannsrett i 2017. Søsknene Lee Man Hong og Lily Hong ble regnet som hovedpersonene.

Søskenparet sto bak Oslo-restauranter som Coco Vika, Mr. Hong, Ristorante Angelos, Bennys Sushi-bar og Sushi & Wok.

Vil miste prioritet

– Skatteetaten er ikke enig i motpartens fremstilling av saken, sier seksjonssjef Monica Sivertsen i Skatteetaten.

Hun ønsker ikke å gi utdypende kommentarer, men i arrestkjennelsen vises det til at det er kemnerkontoret som driver inn skattekravet, og at deres utlegg i dag er fullt ut sikret i eiendommene i Holmenkollen og i Kirkeveien. For Skatteetaten derimot, har det ønskede sikringsobjektet alltid vært eiendommen som Hong solgte i fjor. Pr. dags dato har Skatteetaten full sikkerhet for det påståtte kravet.

Løsningen som Hong skisserer, medfører at kemnerkontoret mister prioritet for sine krav. I tillegg får skattekontoret sikkerhet i eiendommer som kan opplånes eller påheftes nye heftelser, påpekes det i kjennelsen.

«Verken kemnerkontoret eller skattekontoret har ønsket en slik løsning», heter det videre.

Skatteetaten viser også til at klage over valg av utleggsgjenstand må fremsettes innen én måned etter underretning om utlegget. Dette skal Hong ikke ha gjort.