Dobling for omstridt advokatfirma

TYNGRE I ÅR: For Steingrim Wolland og Advokatfirmaet Rogstad.

TYNGRE I ÅR: For Steingrim Wolland og Advokatfirmaet Rogstad. Foto: Iván Kverme

Advokatfirmaet Rogstad fikk en omsetning på 35 millioner kroner i 2019. Dette er nær en dobling fra året før da advokatselskapet fikk en omsetningen på 18 millioner kroner, skriver rett24.no.

Selv om den daglige driften går godt, er det likevel ikke advokattjenestene sine firmaet er mest kjent for. For VG har gjennom året skrevet en rekke saker om Advokatfirmaet Rogstad og firmaets administrative leder Affzal Ghauri, som bygde opp selskapet mens han sonet en dom for lånebedrageri.

Ghauris ektefelle, advokat Sidra Sahar Bhatti, eier 75 prosent av selskapet, mens styreleder Steingrim Wolland eier de resterende 25 prosentene.

20 forskjellige språk

Wolland sier til rett24.no at firmaet satser på minoriteter, og at det snakkes nærmere 20 forskjellige språk på kontoret.

– Som sikkert også mange andre gjør, så har vi satset på at det er veldig mange med innvandrerbakgrunn som har behov for rettshjelp, og de ser det som en fordel å kunne kommunisere på sitt morsmål. Og det gjelder på mange områder, ikke bare strafferett, mange driver små og store forretninger, og det er saker om arv, familierett og så videre, sier Wolland.

Wolland sier at de hadde som mål å skulle øke til 50 millioner i omsetningen i år, men på grunn av VGs artikler og pandemien blir ikke det noe av i år.