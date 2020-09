Gyldendal får bot på 6,3 millioner

Borgarting lagmannsrett er enig med Konkurransetilsynet i at forlagene Gyldendal og Cappelen Damm har samarbeidet ulovlig om å boikotte distributøren Interpress, ifølge pressemelding tirsdag.

Forlagene får hver sin bot. For Gyldendal er den på 6,3 millioner kroner, mens Cappelen Damm er ilagt en bot på 7,3 millioner kroner.

Dommen er avsagt under dissens. Mindretallet var enige i at samarbeidskriteriet er oppfylt, går det frem av pressemeldingen.

– Vi er fornøyd med dommen som understreker at denne type overtredelser utgjør en alvorlig overtredelse av konkurranseloven. Flertallet slutter seg til tilsynets oppfatning om at det er tale om en særlig grov overtredelse, og viser til at den kollektive boikotten rettet seg mot én av to aktører i et marked hvor den eneste reelle konkurrenten var et foretak hvor samtlige forlag hadde eierinteresser, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad.

Lagmannsretten har kommet frem til at staten har vunnet frem. Staten tilkjennes derfor saksomkostninger både for tingrett og lagmannsrett.