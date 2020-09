Polaris Media tilkjent 100 millioner i erstatning fra Arntzen de Besche og advokat Trond Vernegg

FÅR ERSTATNING: Polaris Media, her ved konsernsjef Per Axel Koch.

FÅR ERSTATNING: Polaris Media, her ved konsernsjef Per Axel Koch. Foto: Eivind Yggeseth

Polaris Media er i Borgarting lagmannsrett tilkjent 100 millioner kroner i erstatning for tap som følge av feil ved advokatrådgivning, opplyser mediekonsernet torsdag.

Det er advokatfirmaet Arntzen de Besche og advokat Trond Vernegg som må ut med 100 millioner i erstatning.

I tillegg må Vernegg og Arntzen de Besche dekke saksomkostninger på drøyt 2,14 millioner kroner.

Salg av aksjer i Finn.no

Saken angår salget av 0,13 prosent av aksjene i Finn.no til Schibsted for 15 millioner kroner i desember 2015, og erstatningen skal dekke tap Polaris Media, ved Adresseavisen og Polaris Media Nord-Norge, har hatt som følge av feil i advokatrådgivningen knyttet til salget.

– Det konstateres også i lagmannsretten at det er grunnlag for advokatansvar i denne saken. Dommen sier at bistanden vi fikk, ikke tilfredsstiller de forventningene man skal kunne ha når man henvender seg til advokat, sier konsernsjef i Polaris Media, Per Axel Koch, i meldingen.

Advokatfirmaet Schjødt, ved advokat Cecilie Amdahl og partner Sigurd Holter Torp, har representert Polaris Media.

Økning fra tingrettsdommen

I april i fjor ble Arntzen de Besche og Vernegg i Oslo tingrett dømt til å betale 88,6 millioner i erstatning til Polaris Media, samt å dekke saksomkostninger på 850.000 kroner.

Måneden etter ble det kjent Arntzen de Besche og Vernegg anket tingrettsdommen i sin helhet.

Hvorvidt det blir anke også denne gang, er foreløpig uklart:

– Vi er skuffet over resultatet og vil vurdere dommen i samråd med vårt forsikringsselskap, sier partner Håvard Sandnes i Arntzen de Besche til NTB.

Mindre lukrativt enn ventet

Etter salget av Finn.no-posten til Schibsted mente Polaris Media og Adresseavisen at Arntzen de Besche måtte ta støyten for at salget ble mindre lukrativt enn ventet.

Før salget eide Polaris Media 10,1 prosent av aksjene i Finn.no, mens Schibsted eide 89,9 prosent. Schibsted ønsket å kjøpe seg opp slik at eierandelen kom over 90 prosent. Dette ville gi Schibsted-konsernet muligheten til å motta og avgi konsernbidrag i Finn.no og utnytte fremførbare underskudd, slik at skatten kunne minimeres.

Polaris Media var først ikke villige til å selge. Konklusjonen var at aviskonsernet i så fall ville gi fra seg en posisjon som kunne ha strategisk betydning senere.

Etter at Schibsted utover høsten 2015 på nytt henvendte seg til Polaris, ble det likevel inngått en avtale om salg av 0,13 prosent av aksjene. Under forhandlingene krevde Polaris en «tilfredsstillende beskyttelse» som minoritetsaksjonær under 10 prosent, pluss rett til en forholdsmessig andel av den skattefordelen som Schibsted ville få.

Da 2015-årsregnskapet til Finn.no ble offentliggjort i april året etter, kom det frem at Polaris Media ikke fikk noen andel av skattebesparelsen. I etterkant ble Arntzen de Besche og advokat Vernegg beskyldt av Polaris og Adresseavisen for at dette punktet ikke var inkludert i avtalen.

Polaris og Adresseavisen anslo sine tap til mellom 79 og 115 millioner kroner, avhengig av hvilken diskonteringsrente som ble anvendt. Advokat Vernegg og Arntzen De Besche avviste imidlertid Polaris' erstatningskrav.