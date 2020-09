Minnelig løsning for Lily Hong

Som Finansvisen skrev i starten av august har tidligere restauranteier og skattesviksdømte Lily Hong vært i konflikt med Skatteetaten på grunn av to pengekrav – et sivilt krav og et erstatningskrav.

Erstatningskravet, som myndighetene har påstått at ligger på 27,9 millioner kroner, skulle egentlig opp for lagmannsretten i august, men saken ble hevet på grunn av en minnelig ordning. Det er ikke kjent hva partene ble enige om.

Løpende forsinkelsesrenter

Det sivile kravet har hun i lang tid forsøkt å betale, men har ikke vært istand til å innfri det. Årsaken er at myndighetene har frosset kontoer og tatt utlegg i en rekke eiendommer for å sikre at erstatningskravet kunne betales når dom forelå.

– Skattemyndighetene har tatt doble og triple utlegg. Vi har forsøkt å komme i dialog og bedt om møte både med skattekontoret, kemneren, skattedirektøren og regjeringsadvokaten, men ingen ønsker å komme til en løsning. Det synes vi er spesielt. Normalt vil kreditor bidra til å motta betaling, men her nekter de å samarbeide, og samtidig krever de forsinkelsesrenter, sa Hongs advokat, Bettina Banoun, til Finansavisen i august.

Ifølge en arrestkjennelse hadde det utestående kravet vokst til 23 millioner kroner i sommer.

Bakgrunn Saken mot Hong-søsknene er omtalt som Norges største skatte- og avgiftssak i restaurantbransjen.

Syv personer sto tiltalt for momsbedragerier, skattesvik og for å ha unnlatt å regnskapsføre 88 millioner kroner i inntekter, eller for medvirkning til disse forholdene over flere år.

Ulovlighetene skal ha pågått i restaurantselskaper tilknyttet «Hong Holding»-systemet fra cirka år 2000 og utover.

Fem personer ble dømt i Borgarting lagmannsrett i 2017. Søsknene Lee Man Hong og Lily Hong ble regnet som hovedpersonene.

Søskenparet sto bak Oslo-restauranter som Coco Vika, Mr. Hong, Ristorante Angelos, Bennys Sushi-bar og Sushi & Wok.

Minnelig ordning

Hong og skattekontoret skulle egentlig møttes i Oslo byfogdembete for å løse tvisten i slutten av august.

Men også her er Hong og motparten blitt enige. Ifølge en kjennelse ble den fremsatte begjæringen om muntlig forhandling trukket fordi partene hadde funnet en minnelig ordning i saken.

Finansavisen har stilt spørsmål til Hongs advokat om hva løsningen går ut på, men hun har ikke besvart henvendelsen.

Lily Hong drev en rekke restauranter i Oslo sammen med broren Lee Man, men ble dømt til ett år og åtte måneders fengsel i en av de største skattesvikssakene i restaurantbransjen noensinne i 2017.

Bakgrunnen var at hun, broren og fem andre ifølge dommen skjulte en omsetning i flere restauranter på totalt 88 millioner kroner over flere år. Dette skal ha skjedd gjennom manipulering av kasseapparatene.