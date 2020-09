ÅPNET FOR NI ÅR SIDEN: Stian Berg (t.h.) fikk rettighetene til å drive møbelkjeden Habitat i Norge, men var ute av selskapet i 2015. Her er han avbildet sammen med utleieansvarlig Gunnar Molander under åpningen av Habitat på kjøpesenteret House of Oslo i 2011. Foto: Eivind Yggeseth