Dømt til å betale 2,5 mill. etter luksusjeans-krangel

– Vi er overrasket over dommen. Det spesielle er at den sier man kan få betalt for å opptre som ambassadør for et merke samtidig som man promoterer kopiprodukter. Det er ingen tvil om at dommen vil ankes, sier Thomas Kosstad i Teko Trading.

For to uker siden møtte han sin tidligere kompanjong Alvin Scheie i Oslo tingrett, for å løse en krangel om Scheie kan være agent for både luksusjeansmerket Jacob Cohen og konkurrenten Tramarossa. Ifølge Kosstad og Teko Trading har Scheie forpliktet seg til å være ambassadør for Jacob Cohen, noe som gjør at han ikke kan markedsføre konkurrerende merker.

Nå har tingretten imidlertid kommet frem til at Scheie kan selge begge merker samtidig, og at han ikke har opptrådt illojalt mot Teko Trading.

Les også: Krangler om luksusjeans

Ble hørt av retten

«Oppsummert kan Samarbeidsavtalen ikke tolkes slik at Alvin Scheie var underlagt en begrensning som gjorde at han ikke kunne opptre i konkurranse med merkevaren Jacob Cohen», heter det i dommen.

Dermed må Teko Trading betale til sammen 2,5 millioner kroner til Scheie AS, der 1,3 millioner av dette er erstatning mens resten er forsinkelsesrenter. I tillegg kommer 351.000 kroner i saksomkostninger.

Erstatningen er på nivå med kravet Scheie hadde mot Teko Trading.

– Vi er fornøyde med dommen. Det sentrale er at retten har fastslått at min klient ikke har plikt til å avstå fra konkurrerende virksomhet, og at han ikke har opptrådt illojalt. Men vi hadde i utgangspunktet håpet å slippe å løse saken via rettssystemet, sier advokat Paal E. Thoresen, som representerer Scheie AS.

Eks-partnere

Frem til desember 2015 var både Scheie og Kosstad tilknyttet Teko Trading. Da partnerskapet etterhvert hadde surnet, trakk førstnevnte seg ut av selskapet. Det ble samtidig inngått en samarbeidsavtale, der Scheie skulle være ambassadør for Jacob Cohen mot et månedlig honorar. Avtalen skulle vare ut 2019.

I august 2018 inngikk Scheie og en ny kompanjong en agentavtale for det italienske jeansmerket Tramarossa, som i likhet med Jacob Cohen lager håndsydde olabukser til en relativt stiv pris.

Det førte til at Kosstad i en e-post varslet Scheie om at Teko Trading vurderte å terminere samarbeidsavtalen. Scheie bestred dette, men Teko hevet likevel avtalen i oktober samme år og stoppet utbetalingene i februar 2019. Dermed var veien til retten kort.