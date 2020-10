Stig L. Bech blir advokat igjen

Konsernsjefen i Solon Eiendom Stig L. Bech går tilbake til advokatyret og blir partner hos Wiersholm fra nyttår.

– Når jeg har besluttet å vende tilbake til advokatrollen, så har det vært viktig å finne et miljø som gir en dose fornyelse. Wiersholm har også en markant eiendomssatsing med flotte folk jeg kjenner godt fra før, sier Stig L. Bech.

Bech har tidligere jobbet for Finanstilsynet og i Nordea, i tillegg til å ha vært partner i både Wikborg Rein og BAHR. I februar 2019 begynte han i stillingen som konsernsjef hos Solon Eiendom.

– Wiersholm har over tid opplevd vekst i eiendomsoppdrag, og vi har flere spennende prosjekter i vente som vi ser frem til å få Stig med på. Stig har en unik markedskunnskap, faglig innsikt og en teft for gode løsninger, som vil bidra til å skape merverdi for våre klienter, sier Tom Rune Lian, som leder advokatfirmaets eiendomsavdeling.