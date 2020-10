Nye vitner i ankesak mot Sjursen og Vestrum

Det er klart for åtte nye uker i rettssystemet for saken mellom Økokrim, Jan Vestrum og Kjetil Sjursen. Vestrum og Sjursen ble i Oslo tingrett dømt til 1,5 års fengsel for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon i forbindelse med omsetning av aksjer i gullselskapet Crew Gold våren 2010.

Da Crew-aksjene skiftet hender jobbet Vestrum som konsulent for russiske Severstal, som var i en oppkjøpskamp mot kanadiske Endeavour, mens Sjursen var aksjemegler i meglerhuset Pareto Securities.

I ankesaken skal forsvarerteamene, etter hva Finansavisen erfarer, legge frem nye opplysninger. Økokrim har også kalt inn to nye vitner i saken. Det er én aksjemegler fra Pareto, som var kundeansvarlig for en av selgerne i den siste transaksjonen, og én megler fra Deutsche Bank, som kjøpte store deler av denne posten på vegne av sin klient.

Bakgrunn Tidligere Pareto-megler Kjetil Sjursen, tidligere corporate-sjef Petter Dragesund i samme selskap og konsulent Jan Vestrum ble i 2017 tiltalt for grovt underslag av inntil 188 millioner kroner, grov utroskap og markedsmanipulasjon.

Ifølge tiltalen skal de tre ha visst at russiske Severstal, via stråselskaper, kjøpte seg opp i Crew Gold våren 2010. Dermed skal 12 aksjeselgere ha gått glipp av 188 millioner kroner de hadde krav på som følge av en prisgarantiavtale.

Ifølge avtalen skulle aksjeselgerne få mellomlegget dersom Severstal eller nærliggende selskapet kjøpte flere Crew-aksjer i en tidsperiode på tre måneder etter at de solgte sine aksjer.

Straffesaken mot Sjursen, Vestrum og Dragesund gikk i Oslo tingrett høsten 2018, der ingen av de tiltalte erkjente straffskyld. Dommen ble avgitt i februar 2019, og mens Dragesund ble frikjent ble Sjursen og Vestrum dømt til ett år og seks måneders fengsel. Vestrum har allerede sonet en korrupsjonsdom i Intex-saken.

Alle tre ble frikjent for erstatningsansvaret på rundt 346 millioner kroner.

Sjursen og Vestrum anket dommen, og det er satt av åtte uker til straffesaken i Borgarting lagmannsrett med oppstart 6. oktober.

Tidligere tiltalt, nå vitne

Ifølge førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim ser de for seg at de nye vitnene kan komme med spennende informasjon.

– Vi har gjort en vurdering, og mener de kan være interessante. De er ikke veldig sentrale, men vi ønsker at retten skal høre dem. Begge var involverte i handelen av blokk 3 på hver sin side, sier han.

På vitnelisten står også Petter Dragesund, tidligere corporatesjef i Pareto. Han var tiltalt for samme lovbrudd som Vestrum og Sjursen, men ble frifunnet i tingretten. Dragesund har i etterkant krevd 20,7 millioner kroner i erstatning fra staten.

I tillegg skal Pareto-eier Svein Støle, tidligere Pareto-topp Kristen Jakobsen, investorene Fredrik D. Sneve og Karl Heine Ulvebne og eks-Pareto-sjef Ole Henrik Bjørge vitne. Det er imidlertid ingen fra Severstal-systemet eller representanter fra de angivelige stråselskapene på Kypros som skal forklare seg.

DØMT, MEN ANKET: Kjetil Sjursen, tidligere aksjemegler i Pareto. Foto: Michael Groth

Intet svar

Da saken gikk i Oslo tingrett ble det påpekt at kun nordmenn satt på tiltalebenken, selv om det var Severstal som skal ha kjøpt Crew-aksjene i tre omganger gjennom ulike stråselskap. Det var heller ingen fra Severstal-sfæren som vitnet.

Det samme gjelder de kyprosbaserte selskapene Ariadna og Snowy, som satt på aksjene før de til slutt endte opp i Severstal-eide Bluecone senere i 2010.

I tingrettsdommen, avgitt i begynnelsen av februar 2019, ble det påpekt at «det er en rekke personer av relativt sentral karakter som Økokrim ikke har avhørt». Dette til tross for at forsvarerne til de tiltalte hadde bedt om slike etterforskningsskritt.

Men heller ikke denne gangen er representanter fra Severstal eller fra Ariadna og Snowy på Kypros avhørt.

– Vi har sendt en rettsanmodning til Kypros, men foreløpig er den ikke blitt besvart, sier Kampen.

Unngikk prisgaranti

I ankesaken er det fem nye personer som skal bli hørt, der det i tillegg til de to nye vitnene også er foretatt bevisopptak fra tre personer som skal legges frem. Det er én ansatt fra Morgan Stanley, som var Severstals hovedrådgiver i oppkjøpet av Crew, og to aksjemeglere fra Credit Suisse, som kjøpte på vegne av hva Økokrim mener er stråselskaper.

Ved å kjøpe aksjer i Crew Gold gjennom stråselskaper skal nemlig Severstal ha unngått å utløse en prisgarantiavtale, gitt til 12 investorer som solgte Crew-aksjene sine gjennom Pareto.

Garantien gikk ut på at selgerne skulle få mellomlegget dersom Severstal kjøpte flere aksjer til en høyere pris innen tre måneder.

Økokrim mener det hele tiden var Severstal som kjøpte Crew-aksjene meglet via Pareto, og at Vestrum og Sjursen visste hvem som egentlig stod bak aksjekjøpene. Dette avviser de to tiltalte, ingen av dem erkjente straffskyld da saken gikk i tingretten for to år siden.