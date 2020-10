Banken vil straffe uredelig kunde

Det er en svært interessant sak som nå er sluppet inn i Høyesterett. Den gjelder banker og andre som låner ut penger.

Men saken er minst like interessant for de som er havnet i pengeknipe og etter hvert har inngått en gjeldsordning med alle de skylder penger.

For hva om gjeldsofrene tråkker feil? Kan da hele gjeldsordningen ryke?

Eller som i denne saken:

Hvis skyldneren angivelig er uredelig, men mot andre enn Nordea, kan da Nordea Bank Norge oppheve gjeldsordningen?

Kan gjelde mange

I tilfeller hvor gjelden er blitt uhåndterlig kan man søke om gjeldsordning.

Det er kort sagt en tidsbegrenset avtale der privatpersoner, med gjeld som er blitt uoverkommelig, får en mulighet til å få fjernet sin personlige gjeld.

Dette skjer gjennom et offentlig tilrettelagt oppgjør mellom skyldneren og hans kreditorer.

PENGEBRÅK: Høyesterett og justitiarius Toril Øie må ta stilling til om banken kan oppheve gjeldsordningen. Foto: NTB Scanpix

Nordea

Problemstillingene mellom Nordea og kunden kan gjelde mange, selv om forholdene neppe er nøyaktig like.

For når alt kommer til alt, dreier det seg om:

Når kan de som er med på gjeldsordningen, trekke seg ut?

Eller mer presist: Hvor går grensen for når uredelighet - inkludert straffbare forhold - kan få avtalen til å bryte sammen?

Det kan være snakk om betalingsunnlatelse, manglende innlevering av selvangivelse eller låneopptak.

Men også forfordeling av kreditorene, unndragelse av midler, fortielse av inntektsøkning som bedrer skyldnerens betalingsevne – eller manglende utnyttelse av inntektspotensialet.

Ingen grense

Norsk rett har ingen øvre grense for hvor stor gjeld privatpersoner kan påta seg.

Selv om bankene nå blant annet senker lånemuligheten til bolig fra 5 til 4,5 ganger inntekten, for noen.

Hvis gjelden blir for tung, kan man få til en gjeldsordning.

Men hva om skyldneren likevel ikke følger planen?

Eller enda verre: Opptrer på en uredelig måte?

Da kan retten oppheve gjeldsordningen.

De kan vise til at gjeldsofferet har gjort seg skyldig i uredelighet eller grovt har tilsidesatt sine plikter etter gjeldsordningen.

Rettens har en såkalt skjønnsmessige adgang til å oppheve eller opprettholde en gjeldsordning.

I grus

Det er ingen tvil om at en opphevelse av en gjeldsordning har stor økonomisk betydning for skyldneren;

For det betyr at gjeldsordningen annulleres fullstendig.

Hans straffbare handling har imidlertid ikke gått direkte utover kreditorene i gjeldsordningen Kjennelse, Frostating lagmannsrett

Det betyr i sin tur at alle pengekrav som var omfattet av gjeldsordningen, oppstår igjen til fulle, med unntak av det som eventuelt ble innbetalt.

Inndrive krav

Kreditorene kan på ny inndrive sine krav ved enkeltforfølgning etter tvangsfullbyrdelsesloven.

Samtidig er det vanskelig for skyldneren å oppnå gjeldsordning for annen gang.

Skyldneren risikerer dermed å bli gjeldsslave for resten av livet ved en opphevelse av gjeldsordningen, ifølge en oppgave fra Universitetet i Oslo, som tar for seg temaet.

Kunden vant

Saken om gjeldsordningen og Nordea kom via en kjennelse fra Frostating lagmannsrett i juni i år.

Her vant kunden, som førte saken uten advokat, mot banken.

I kjennelsen heter det blant annet:

«Personen er som nevnt dømt for grovt bedrageri og har dermed gjort seg skyldig i uredelighet, som har gått utover private aktører og som er samfunnsskadelig. Hans straffbare handling har imidlertid ikke gått direkte utover kreditorene i gjeldsordningen.»

Lagmannsretten kan ikke se at hverken forarbeider, teori eller rettspraksis har omtalt et tilfelle som dette.

« Sakene som er behandlet av domstolen omhandler tilfeller hvor skyldners handlinger eller unnlatelser har gått utover kreditorene i gjeldsordningen.

Som eksempel kan nevnes tilfeller hvor kreditorer ikke har fått sin andel av dividenden slik det var avtalt, at inntekter på annen måte har blir unndratt eller at skyldner har opptrådt illojalt på en slik måte at det kan ha medført at penger har blitt unndratt.»