Krever 52 mill. i erstatning etter eiendomsinvestering

Det var i 2013 de syv investorgrupperingene gikk inn i et syndikat som skulle utvikle boligprosjektet Holmen Panorama i Bergen, som ifølge en inaktiv annonse på Finn.no består av 64 moderne leiligheter i sjøkanten i Laksevåg.

Det skal totalt ha blitt brukt 70 millioner kroner på å kjøpe eiendommen, der de syv investorene stod for 37,5 millioner av disse. Da prosjektet ble solgt inn, skal investorene ha blitt lovet at leilighetene skulle ferdigstilles i løpet av ett års tid.

Syv år senere har de hverken fått tilbake egenkapitalen som ble investert eller gevinsten som ble lovet. Dermed går investorgruppen nå til sak mot Union Corporate, som er en del av Union-gruppen, og FAV Gruppen.

Skal ha gitt uriktige opplysninger

Saken skal opp i Oslo tingrett i neste uke, og i sluttinnlegget levert til domstolen går det frem at investorene krever til sammen 52,1 millioner kroner pluss forsinkelsesrenter i erstatning.

«På vegne av de eksterne investorene anføres det at Union har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt under utførelsen av oppdraget, og at det er rettslig grunnlag for å holde Union erstatningsansvarlig for det hele og fulle tap de eksterne investorene har lidd, herunder tapt egenkapital egenkapital og den lovede avkastning», skriver advokat Ståle Kihle, som representerer saksøkerne, i sluttinnlegget.

Han hevder at flere av opplysningene gitt av Union var «direkte uriktige, samt både misvisende og villedende».

Om FAV Gruppen heter det at den har operert som selger, selv om selskapet formelt sett ikke er motpart i avtalen. Det var FAV Gruppen som solgte eiendommen til syndikatet, og selskapet satt med en eierandel på 25 prosent i boligprosjektet.

Krever frifinnelse

Union opererte som tilrettelegger og megler, og hevder på sin side at «enhver investor selv må bære risikoen for egne forventninger om fremtidig utvikling. (...) Det er fremdeles uklart for UNION hvilke konkrete opplysninger saksøkerne mener er kvalifisert mangelfulle og ansvarsbetingende for UNION».

I tillegg skriver Unions advokat Martin Aspaas i sitt sluttinnlegg at kravet er foreldet, ettersom det ble anført at betalingsfristen var 31. desember 2015. Erstatning utenfor kontrakt foreldes tre år etter at «skadelidte fikk eller burde skaffe seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige».

Også FAV Gruppen mener den bør frifinnes. Selskapets advokat Ivar Strandenes skriver at FAV Gruppen ikke har noe ansvar overfor saksøkerne.

«FAV har ikke solgt aksjer til saksøkerne. FAV har heller ikke noe annet avtaleforhold med saksøkerne som kan begrunne ansvaret saksøkerne pretenderer. FAV skal frifinnes alene av denne grunn. Det er oppsiktsvekkende at Saksøkerne – fremdeles – fastholder søksmålet mot FAV», påpeker Strandenes.

Det er satt av fire dager til saken i Oslo tingrett.