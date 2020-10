Økokrim varsler inndragning fra Sjursen

– Vi mener han tjente på de omstridte handlene, sier førstestatsadvokat Håvard Kampen til Finansavisen.

Derfor varslet Økokrim i sin motanke en inndragning hos eks-paretomegler Kjetil Sjursen, som sammen med Jan Vestrum er tiltalt for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon i forbindelse med omsetning av aksjer i gullselskapet Crew Gold våren 2010.

De to ble i Oslo tingrett dømt til 1,5 års fengsel, men anket saken. Det er denne som i åtte uker fremover behandles i Borgarting lagmannsrett.

– Det ble anført at Sjursen ikke fikk noen økonomisk gevinst som følge av Crew Gold-handlene, ettersom han ikke fikk diskresjonærbonus. Men han fikk eierandelsbonus, forklarer Kampen.

Bakgrunn Tidligere Pareto-megler Kjetil Sjursen, tidligere corporate-sjef Petter Dragesund i samme selskap og konsulent Jan Vestrum ble i 2017 tiltalt for grovt underslag av inntil 188 millioner kroner, grov utroskap og markedsmanipulasjon.

Ifølge tiltalen skal de tre ha visst at russiske Severstal, via stråselskaper, kjøpte seg opp i Crew Gold våren 2010. Dermed skal 12 aksjeselgere ha gått glipp av 188 millioner kroner de hadde krav på som følge av en prisgarantiavtale.

Ifølge avtalen skulle aksjeselgerne få mellomlegget dersom Severstal eller nærliggende selskapet kjøpte flere Crew-aksjer i en tidsperiode på tre måneder etter at de solgte sine aksjer.

Straffesaken mot Sjursen, Vestrum og Dragesund gikk i Oslo tingrett høsten 2018, der ingen av de tiltalte erkjente straffskyld. Dommen ble avgitt i februar 2019, og mens Dragesund ble frikjent ble Sjursen og Vestrum dømt til ett år og seks måneders fengsel. Vestrum har allerede sonet en korrupsjonsdom i Intex-saken.

Alle tre ble frikjent for erstatningsansvaret på rundt 346 millioner kroner.

Sjursen og Vestrum anket dommen, og det er satt av åtte uker til straffesaken i Borgarting lagmannsrett med oppstart 6. oktober.

Dårlig stemning

Eksmeglerens forsvarerteam er uenige i Økokrims oppfatning.

– Sjursen tjente absolutt ingenting på disse aksjetransaksjonene. Det ble ført på hans inntektsskjema, men han fikk ikke bonus det året, sier advokat Hans P. Bjerke.

Inndragningen vil da komme i tillegg til at Pareto har varslet regress mot Sjursen, i forbindelse med at meglerhuset tapte erstatningssaken mot flere av investorene som solgte Crew-aksjen i de mye omtalte transaksjonene i mars 2010.

Pareto ble dømt til å betale 89 millioner kroner i erstatning, men anket. Dersom dommen fra tingretten opprettholdes vil imidlertid meglerhuset kreve regress fra Sjursen, skrev Dagens Næringsliv tidligere denne uken.

Stemningen mellom Pareto og dets tidligere stjernemegler Sjursen er langt fra god. I et intervju med Finansavisen i oktober 2019 hevdet Sjursen at meglerhuset håndplukket opptak som ble gitt til Økokrim, og at andre viktige samtaler ble slettet. Dette poenget gjentok forsvarer Bjerke da ankesaken startet i lagmannsretten tirsdag.

Kun medskyldige

Da advokat Fredrik Berg, som representerer Vestrum i ankesaken, fikk ordet under ankesakens første dag, trakk han frem at hovedpersonen i bedragerisaken er fraværende i rettssaken. Representanter for russiske Severstal og dets datterselskap Bluecone, som kjøpte Crew Gold-aksjer i 2010, er hverken tiltalt, avhørt eller på vitnelisten.

– Retten må finne ut av det påståtte bedrageriet uten at bedrageren er til stede, sa Berg.

– I vår sak er en betydelig del av bevisene ikke tilgjengelige for oss. Det er ikke bare hovedmannen som mangler i denne saken, men også store deler av bevisene, påpekte han.