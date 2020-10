Kunne ikke forklare formuen – må levere fra seg eiendommer for 120 mill

EIENDOMSMOGUL: Mohammed Nisar Khan (avbildet), en av Mansoor Mahmood Hussains (domfelt) medsammensvorne, sitter fengslet for et mord i 2019.

EIENDOMSMOGUL: Mohammed Nisar Khan (avbildet), en av Mansoor Mahmood Hussains (domfelt) medsammensvorne, sitter fengslet for et mord i 2019. Foto: National Crime Agency / NTB

Mansoor Mahmood Hussain, en 40 år gammel britisk businessmann, må levere fra seg samtlige eiendeler og verdier etter at han ikke kan forklare hvor formuen på 9,8 millioner pund stammer fra.

Det tilsvarer hele 120 millioner kroner etter dagens kurs.

Størsteparten av eiendelene ligger i eiendom og Hussain må nå levere fra seg over 45 eiendommer i London, Cheshire og Leeds, i tillegg til fire tomter og over 7 millioner kroner i kontanter til National Crime Agency (NCA).

– Denne saken er en milepæl som demonstrerer gjennomføringskraft og hvordan vi takler økonomisk kriminalitet i Storbritannia, sier Graeme Biggar, direktør i National Economic Crime Centre.

Utsvevende livsstil

Britiske medier melder at Hussain skal ha levd et utsvevende liv med luksusbiler, privatfly og deltatt på kjendisfester med blant andre Beyoncé, Meghan Markle og Simon Cowell.

NCA har utstedt en «Unexplained Wealth Order», som pålegger den mistenkte å legge frem beviser for hvor formuen deres stammer fra.

Kan du ikke forklare hvor formuen stammer fra, inndrar NCA formuen din.

Hussain skal ha levert 127 permer og et 76-siders dokument som forklarer hvor pengene kommer fra, «men han ga av vanvare etterforskerne ytterligere ledetråder for å lage en større sak mot ham», heter det i NCA's pressemelding.

NCA har konkludert at Hussain, til tross for at han ikke har noen tidligere kriminell dommer mot sitt navn, «har kobling til en morder som er fengslet i 26 år, en væpnet ransmann og en domfelt svindler som i tillegg virket som Hussains regnskapsfører».

Hussain har gått med på å avslutte saken mot ham ved å gi fra seg samtlige eiendeler. Hadde saken gått til retten i Storbritannia, ville straffen blitt vesentlig strengere.