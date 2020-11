Mæland vil inndra kriminelles verdier uten bevis

Gjengkriminalitet har eksistert i uminnelige tider, og myndighetene har jobbet omtrent like lenge for å få bukt med problemet.

Nå ser det imidlertid ut til at et forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet kan gjøre kampen enklere. Et forslag som er sendt til høring går ut på at politiet kan inndra utbyttet de kriminelle sitter på uten bevisbyrde på hvor utbyttet stammer fra.

– Kriminelle gjenger er drevet av profitt, og mange kriminelle er villig til å risikere fengselsstraff for å oppnå raske penger. Å ta fra dem statussymboler og andre verdier er derfor et viktig virkemiddel for å bekjempe gjenger, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H), i en pressemelding.

Straffelovrådets hovedkonklusjon er at dagens regelverk sikrer effektiv inndragning av utbytte fra kriminelle gjenger. I tillegg foreslår rådet en ny hjemmel for å inndra utbytte uten at det kan konkretiseres hvilken straffbar handling utbyttet stammer fra.

– Forslaget som åpner for at politiet kan inndra utbytte uten å måtte konkretisere hvilken straffbar handling utbytte stammer fra er viktig, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

I England har National Crime Agency (NCA) et lignende våpen i sitt arsenal: en «Unexplained Walth Order». Ordren pålegger den mistenkte å legge frem beviser for hvor formuen deres stammer fra.

Kan du ikke forklare hvor formuen stammer fra, inndrar NCA formuen din. Dette skjedde med en antatt kriminell, som ikke klarte å forklare hvor formuen stammet fra og måtte levere inn samtlige eiendeler.