EU saksøker Amazon for opptil 28 mrd. dollar

SAKSØKES: Amazon saksøkes for brudd på EUs konkurranselovgivning. Her en amerikansk postarbeider under «prime day». Foto: Bloomberg

EU-kommisjonen mener Amazon har butt konkurranselovgivningen ved å samle inn private data fra tredjepartsselgere, for så å bruke dette til å konkurrere på urettferdig basis, skriver Wall Street Journal.

I tillegg har EU åpnet en etterforskning i tekgigantens valg av hvilke underleverandører som blir standardselger av et produkt. Unionen mener at Amazon velger de som betaler ekstra for tjenestene, oftest blir valgt.

– Ingen bryr seg like mye som oss

Dersom Amazon blir dømt i løpet av neste år for brudd på konkurranselovgivningen kan det bety bøter på opptil 10 prosent av selskapets globale inntekter - tilsvarende 28 milliarder dollar basert på 2019-nivåer. Tekgiganten kan bestride dette i EUs domstol, noe de har annonsert at de vil og har sagt at de vil «forsikre seg om en presis forståelse av fakta».

– Det finnes ikke noe annet selskap som bryr seg like mye om små bedrifter som oss, eller har gjort like mye for å støtte disse de to siste tiårene, sier Amazon.

Amazon Har en markedsverdi på 1.520 milliarder dollar.

Ble grunnlagt i 1994 av Jeff Bezos, verdens rikeste mann per dags dato.

Oljefondet eide 0,85 prosent av selskapet ved utgangen av 2019, tilsvarende verdier for 7,8 milliarder dollar.

Siden nyttår er aksjen opp 64,25 prosent, noe som betyr at dersom Oljefondet ikke har endret sin posisjon så har verdien av aksjene steget til 12,8 milliarder dollar.

Det er ikke første gang EU saksøker tekgiganter. Apple, Facebook og Alphabet har til sammen fått bøter for 9 milliarder dollar - tre saker som er anket.

– Vi har ingen problemer med størrelsen eller suksessen til Amazon. Vår bekymring er forretningsatferd som ødelegger for konkurranse, sier Margrethe Vestager, visepresident i EU-kommisjonen.

– Har misbrukt sin dominante posisjon

EU-kommisjonen startet etterforskningen av Amazon i 2019, og har sett særlig på hvordan markedsplassen samler informasjon om kunder og bedrifter. Kommisjonens konklusjon er at Amazon bruker data fra salgsordre inn i sine algoritmer, noe som gjør at de kan tjene mye på salg av riktige varer.

– Amazon har ulovlig misbrukt sin dominante posisjon som markedsplass i Tyskland og Frankrike, selskapets største markedsplasser i EU, sier Vestager.