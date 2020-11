Advokat Edmund Asbøll er død

Han sovnet fredelig inn på Diakonhjemmet Sykehus etter lengre tids sykeleie, opplyser datteren Ulrikke Asbøll til NTB.

Edmund Asbøll ble født 2. november 1945 og vokste opp i Orkdal i Sør-Trøndelag. Etter først å ha jobbet som dommerfullmektig i Tune sorenskriverembete, startet han sin egen praksis.

Gjennom 40 år som advokat arbeidet Asbøll med en rekke saker som har hatt stor betydning på flere rettsområder, blant annet innen pasientskadeerstatning.

– Det er vanskelig å trekke fram alle de sakene jeg har arbeidet med gjennom tidene, men seieren over staten i den såkalte ME-saken var et arbeid som vil bety mye for dem som er rammet, uttalte han.

En av Asbølls interesser var amerikansk politikk, og i 1966 vant han Kvitt eller dobbelt med president John F. Kennedy som tema.

(©NTB)